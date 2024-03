Herido leve un menor que iba en bicicleta tras impactar con un vehículo en As Pontes

Un menor de 13 años resultó herido leve en As Pontes tras colisionar con su bicicleta contra un coche en la calle Sergio Rivera Chao.

Pese a los nervios del momento, en un primer momento parece que sus heridas no revestían gravedad, pero de todas formas fue trasladado al hospital de Ferrol para que lo revisaran.

Según los servicios de emergencias, el menor cruzó la carretera y el conductor del vehículo que iba circulando en ese momento por la carretera no lo vio y no tuvo tiempo a reaccionar. Fue el conductor el que dio el aviso al 112 Galicia que movilizó a Urxencias Sanitarias, agentes de la Policía Local y de Protección Civil de As Pontes.