Herida la conductora de una furgoneta tras salirse de la carretera en Pol

Una mujer resultó herida este jueves, en torno a las 16.40 horas, tras salirse de la vía con el vehículo que conducía cuando circulaba a la altura del kilómetro 4 de la LU-760, a su paso por la parroquia polega de Lea.

Fue un particular quien alertó a la central de emergencias del 112 Galicia, indicando que había una persona herida, pero que no estaba atrapada, y que el coche no obstaculizaba el tránsito.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Protección Civil de Pol y los servicios sanitarios, que trasladaron a la víctima al Hula.