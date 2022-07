Liga Santaballesa: a herdanza dos emigrados

Localización

A Liga Santaballesa atópase á beira da LU-861, á dereita se se vai cara ás Pontes e á esquerda se se circula cara a Vilalba. No mesmo lugar tamén está situado o estadio A Liga Santaballesa, o campo do Santaballés.

Adquisición

No ano 1959 a escola habaneira foi mercada por un prezo simbólico á sociedade Liga Santaballesa de Educación e Instrucción.

Sendeirismo

Na Liga Santaballesa comeza a ruta Señardade, que une os puntos máis emblemáticos da parroquia vilalbesa de Santaballa, entre eles o poboado castrexo e o muíño do Caxigueiro. O sendeiro, de dificultade media-baixa, ten unha distancia de case 15 quilómetros e percórrese nun tempo aproximado de tres horas e media.

Entrar na Liga Santaballesa é toda unha viaxe a un pasado inundado de recordos. As instantáneas que colgan das vigas de madeira, os materiais orixinais da antiga escola e os xornais que datan de comezos do século pasado converten este lugar nun tesouro difícil de cualificar.

Dende a outra punta do charco, dende Cuba e Arxentina, os vilalbeses emigrados foron os responsables da construción deste emblemático edificio. A cidade cosmopolita que por aquel entón era La Habana avivou os desexos dos emigrantes por ofrecerlles aos rapaces e rapazas de Santaballa e das parroquias limítrofes unha vida con máis coñecementos que cos que eles partiran.

Mural na parte traseira da fachada da Liga Santaballesa. NOEMI FERNÁNDEZ

Grazas á morriña daqueles homes e mulleres pola súa terra, dende o curso 1916-1917 os vilalbeses puideron recibir educación nunha escola perfectamente acondicionada. Os mapas, os globos terráqueos, as aulas con pupitres... substituíron á escola de ferrado que se impartía nun cortello de ovellas ou no repórtico da igrexa parroquial.

Isidro Cillero é veciño de Santaballa e na Liga Santaballesa comezou os seus estudos cando era un neno. Dende aquela, sempre se mantivo ligado a este lugar e na actualidade preside o Patronato Pro Escola de Santaballa, responsable do edificio.

Exterior da Liga Santaballesa. NOEMI FERNÁNDEZ

A suma de anos frecuentando a Liga Santaballesa fai que Isidro acumule centos de recordos dela e que se lle faga difícil escoller só un. A infancia é a primeira etapa que a súa mente asocia con este lugar, "os primeiros anos na escola e os partidos de fútbol que xogabamos entre os distintos barrios da parroquia", concreta o santaballés.

E conservar eses recordos non é difícil porque a segunda planta da Liga Santaballesa alberga os materiais orixinais da antiga escola cos que recrearon as instalacións. Un andar cargado de reliquias que visitan os centros educativos da contorna e que representan un auténtico tesouro.

Un tesouro que os santaballeses manteñen como tal e que para Isidro é sinónimo "da unidade da parroquia, o edificio que nos fai sentirnos máis unidos porque xa na súa construción participaron todos os veciños aportando cada un o que podía".