Héctor Anllo, novo presidente da asociación Amigos da Feira de Castro de Rei

A asociación Amigos da Feira de Castro de Rei vén de realizar na última asemblea unha fonda renovación da súa directiva, con cinco novas incorporacións nos postos de máis entidade. Así, Héctor Anllo Yebra toma o testemuño de Fran Rielo na presidencia, un cargo que ocupaba desde o ano 2014.

Acompañan ao novo presidente José Antonio Freire Castro, como vicepresidente; Adrián Naval Novo, como secretario; Ana Freire Gallego, como vicesecretaria, e Mari Carmen Uz Pérez, como tesoureira.

Completan a directiva tres vogais, que xa estaban na anterior: Vera Rivas López, que segue no mesmo posto; Gemma Freire Rielo, que era a tesoureira, e María Luisa Tejeda Veiga, exsecretaria.

"O novo equipo directivo quere agradecerlle o seu traballo ás compañeiras e compañeiros que estiveron á fronte de Amigos da Feira desde 2014 e tamén a confianza depositada polas socias e socios presentes na última asemblea xeral", indican.

Héctor Anllo pola súa banda afronta con ilusión o novo cargo logo de sete anos vivindo fóra de Galicia. "Cando se convocou a asemblea, varias persoas falamos de que non nos interesaba que se disolvese a asociación e de aí saíu xente que queriamos seguir co proxecto. Para min é unha boa forma de reconectar co meu concello, retornarlle todo o que me deu antes de marchar e intentar recuperar ese tempo que pasei fóra", di. En canto aos obxectivos que se marcan, pasan por "incentivar máis o comercio local e revitalizar a vila, complementando a oferta do Concello".

Pero de momento están á espera de ver como evoluciona a pandemia, "ir traballando pouco a pouco e vendo o que se pode facer". Gustaríalles poder facer no verán a Festa da Malla, que alcanzaría a súa vixésima edición, e actividades como as Xornadas Micolóxicas, actos culturais ou algunha excursión, entre outras.