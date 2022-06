Un Hectómetro Literario para unha científica aspirante a premio Nobel

"A ciencia é unha muller de Bretoña, a ciencia é Sonia Villapol Salgado", aseguraba o mestre e psicopedagogo Guillerme Rodríguez Osorio cando lle tocou falar da que xa é a titular oficial do XVI Hectómetro Literario do Paseo dos Soños de Vilalba.

E esa non é outra que "unha pícara da Chaira máis bretemosa", como a propia Villapol dixo, confesando sentirse "máis chairega ca nunca", honrada, e tamén algo intimidada, porque Xermolos e a Irmandade Manuel María usen o seu nome para un fito dedicado "á ciencia, á saúde e á vida", unha obra deseñada por seu pai, Fernando Villapol, e inaugurada coas voces de Marina Oural Villapol e Ugia Pedreira e ao son de Raúl Galego e de Mero.

"Estamos aquí para facer unha loubanza á ciencia, á investigación e á vida que latexa ao ritmo das augas do Madalena e andar polo mundo demostroume que para avanzar en calquera eido facía falta sentir orgullo pola identidade cultural de seu", incidiu a homenaxeada, que avanzou que este fito a empurrou a crear unha obra de formato libro, "A ciencia que nos rescatou da pandemia", que editará Xerais en novembro.

E lembrou que un dos seus obxectivos durante a pandemia foi "axudar á xente a protexerse do covid", e se ese traballo serviu para dar "acougo" esa é, asegurou, a "meirande recompensa", aludindo a tres verbas básicas para ela en todo este proceso: medo, coñecemento e esperanza.

Con estas palabras, e arroupada por numerosos amigos e familia, a neurocientífica Sonia Villapol entraba este sábado por méritos propios no Paseo dos Soños. Por un inxente e trascendente labor e por unha traxectoria pola que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro non dubidou en postulala "para o Nobel nalgún momento da túa carreira", unha petición á que se sumaba o alcalde da Pastoriza, Primitivo Iglesias, pola "brillantísima e rapidísima traxectoria" desta «ilustre investigadora».

E esa non é outra que unha nena de Bretoña. Porque como dixo o escritor Paco Martín, titular do primeiro fito dese "soño feito paseo á beira do río", ser de Bretoña "imprime carácter". A el inspirouno para crear obras e personaxes: "Souben alí do orgullo da fala propia e do respecto polas orixes", dicía o mestre. E esa é ser unha cualidade da filla de Fernando e de Antía, aquela nena "encantadora", "traballadora e responsable", "unha compañeira dos seus compañeiros incrible", tal e como a lembra a que foi a súa mestra no Ceip de Bretoña, Modesta Campo, quen xa daquela sabía que Sonia "había chegar lonxe".

É "boa amiga, especial, leal, honesta, a que nunca falla e que sempre está aí", dixo Noemí García, amiga de Sonia dende os 14 anos, cando se coñeceron no IES de Meira -o luns renderanlle unha homenaxe no centro poñéndolle o seu nome ao laboratorio-, onde xa Sonia sentía "paixón" pola bioloxía, pois mesmo gravara varios audios cos trilos dos paxaros.

E Bioloxía Molecular e Biotectonoloxía foi o que estudou en Santiago, como detallaba o xornalista e poeta Alberto Avendaño, o seu veciño na diáspora estadounidense. El lembrou o paso de Sonia pola universidade de Barcelona e pola Pierre et Marie Curie de París, ata chegar ao National Institutes of Health de Bethesda (Maryland) ou a Georgetown University. "Hoxe dirixes un laboratorio que leva o teu nome en Houston -traballa no Methodist Hospital Research Institute de Houston- e despois desto o único que teño que dicir é... Manda carallo!", aseverou, antes de salientar tamén o seu apego ás raíces, polo que a súas fillas, Sheila Antía e Sabela, e o seu home, Tod, falan galego.

"A túa traxectoria profesional é un espello no que estou convencida se miran moitas nenas do teu concello natal e doutros cercanos", indicaba a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, facendo fincapé na importancia de "darlle visibilidade a mulleres que son referentes en calquera sector". E ao "teito de pedra" no científico aludía Porteiro, alabando o "compromiso cos dereitos da muller" de Sonia, que traballa para que, por exemplo, haxa igualdade de xénero nos estudos clínicos.

E non o fai só investigando -forma parte do equipo internacional de investigación do covid- senón tamén divulgando, esforzándose para "transmitir eses saberes", dixo Iglesias, e que "as súas investigacións non queden só na memoria do ordenador". Un labor que foi clave nos momentos de incerteza que trouxo consigo a pandemia, "cando agromaban os medos e as dúbidas", lembraba Guillerme Rodríguez, quen asegura que, daquela, "a esperanza tomou forma de muller".

Sonia é, en definitiva, unha persoa que "merece a pena coñecer". Así o resumía a xornalista de El Progreso Sabela Corbelle, que poñía en valor a súa "faceta humana, incidindo na cercanía, no trato igualitario e na empatía da homenaxeada", que Corbelle desexou que, coma tantos outros talentos que marcharon, poida volver, se quere, e achegar aquí.