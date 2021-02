"Habría que mirar con lupa a quién se le dan las llaves de la central de As Pontes"

La térmica de As Pontes, con 1.400 megavatios, era la joya de la corona, el gigante de la energía que ahora se enfrenta a una cuenta atrás tan negra como el carbón que devoró. Con los días contados para la última evaluación en la Mesa de Transición, después de que las partes se diesen varias semanas para analizar los datos, el director territorial de Endesa en la zona noroeste, Miguel Temboury, insiste en las dificultades de futuro para la central.

Endesa apostó y adaptó la central a la nueva normativa de emisiones europea (Dei) pero el panorama cambió de forma radical. ¿La térmica está condenada al cierre?

Ha sido algo que nos ha cogido a todos con el paso cambiado y lamentablemente Endesa también se ha visto perjudicada. En 2016 se aprobó una inversión de 220 millones para instalar sistemas de desulfuración y desnitrificación y a principios de 2019 se produjo un cambio muy brusco en el mercado, motivado por un incremento muy fuerte de los derechos de CO2, que, junto con una caída de los precios del gas, llevó a que todas las centrales de carbón en España se quedaran fuera del mercado. En abril la producción paró en seco y de las doce centrales que hay en España, o están cerradas o están cerrando. Solo hay una que va a continuar pero quemando gases industriales en Asturias.

El cierre para As Pontes se solicitó en diciembre de 2019, algo que solo se podría cambiar con la viabilidad de la central con los biocombustibles. Tras un año de reuniones y pruebas, ¿hay opciones aún?

Nos hemos encontrado problemas técnicos y ambientales. Tenemos muy claro que las dificultades técnicas pueden ser superables, casi todo lo es hoy en día con el desarrollo de la tecnología, pero el tema es a qué precio. No se puede separar la viabilidad técnica y ambiental de la económica. La central opera en mercado abierto, competitivo y tiene que ser viable en todos los aspectos. ¿Qué sentido tiene hacer una inversión ingente en una central que aún así va a seguir siendo no competitiva y seguiría funcionando ocasionalmente? Las dificultades son superables pero la inversión es inasumible y tendríamos una central que no sería operativa.

Desde las administraciones se acusa a Endesa de falta de voluntad. ¿Es cierto?

Lo niego categóricamente. Es en la única central en la que se ha acometido un proceso de pruebas y han supuesto un coste: los materiales que ha suministrado Agroamb, el carbón bituminoso de Kazajistán, un equipo de gente trabajando... Es un compromiso que está por escrito en la solicitud de cierre, que incluye la opción de darle la vuelta, entre otras cosas porque hemos hecho una inversión muy importante. Ahora bien, las pruebas no se pueden mantener de forma indefinida, ya no solo por el coste, sino porque tenemos la oportunidad de acceder a ayudas públicas para la transición ecológica y la recuperación económica muy importantes.

Y el tiempo corre.

España va a recibir 140.000 millones de euros principalmente para la transición ecológica y para la digitalización y As Pontes puede ser un destino principal de estos fondos. Pero tienen un calendario muy claro. Ha habido voces pidiendo más pruebas pero si nos alargamos mucho corremos el riesgo de perder el tren de acceder a estas ayudas. Una de las cosas que pidieron los sindicatos en la mesa es que se active el convenio de transición justa de As Pontes, porque estaba congelado, igual que el acceso a las ayudas y el plan de futuro de Endesa.

¿Hay que decidir ya entre sí o no?

Tenemos que tomar una decisión ya, es lo sensato. A todos nos gustaría que la central continuara pero el coste es enorme. Es el momento de apostar por el futuro.

En el plan que presentó Endesa de futuro con 23 centrales de hidrógeno en España se hablaba de biocombustibles en las islas.

Fue un error al transcribirlo que se rectificó, es bicombustible y es para que centrales de gas puedan quemar también hidrógeno. No tiene nada que ver.

Las administraciones empiezan a hablar de un posible operador que se interese por As Pontes si Endesa no quiere. ¿Ve posibilidades?

Si la administración no quiere que se desmantele la central no lo vamos a hacer y estamos dispuestos a facilitar que un tercero se haga cargo. Pero, sinceramente, si a Endesa no le salen los números nos cuesta muchísimo pensar que a nadie le puedan salir, porque Endesa ya está en As Pontes y es un operador integrado, que no solo se dedica a la generación. Además en el Plan General de Energía y Clima no hay prácticamente inversiones en biocombustibles, solo pequeñas plantas como la de Curtis, de 50 megavatios. Por experiencias anteriores habría que mirar con lupa a quién se le dan las llaves de la central o si se va a dejar un lío, sin desmantelar, sin restaurar terrenos y sin dar futuro a los trabajadores. Lamentablemente en estos casos suele aparecer mucha empresa sin suficiente solidez tecnológica y financiera, cazasubvenciones. Hay que tener mucho cuidado. Si aparece alguien de confianza, con toda seriedad y respaldo, adelante.

Es el ministerio el que tiene que aceptar el cierre ahora.

Es un proceso perfectamente reglamentado que viene a durar 18 meses. Hay dos informes preceptivos, el de Red Eléctrica, que tiene que hacer un cálculo de si el sistema eléctrico por seguridad de suministro puede prescindir de la central, y el de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que tiene que decir si el cierre puede afectar a la competencia y al precio de la energía. Lo que nos traslada el ministerio es que los dos han sido favorables Miguel Temboury. al cierre.