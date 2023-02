Manuel Blanco: "Haberá cocido, sobremesa típica de Entroido, café e chupitos"

O Entroido é unha data sinalada no mundo enteiro, con celebracións por tódolos recunchos do planeta. En Castro de Ribeiras de Lea, o restaurante Suso celebra de forma anual un evento no que todo o mundo goza dunha noite de cocido, disfraces e música. Tras un parón de tres anos polo coronavirus, Manuel Blanco, xerente do local, retoma esta iniciativa.

En que consiste a cita?

É unha cea baile na que todo o mundo debe asistir disfrazado.

Cales son os alicientes para acudir a esta cea?

Levamos anos sen celebrala. Sempre houbo moita afluencia e a xente remata moi contenta.

Que sorpresas haberá?

Primeiro está o menú. Empezaremos cunha sopa. Despois virá o cocido coas súas patacas, grelos, garavanzos, chourizos, lacón... Unha sobremesa típica de entroido con orellas e filloas e, por suposto, café e chupitos. Ademais, traemos ao dúo Deluxe da Coruña, que se encargarán de animar musicalmente a noite.

Como xorde a idea desta celebración?

Pois foi hai uns dez anos cando a organizamos por primeira vez. Escollemos como día o luns de Entroido porque era unha noite moi tranquila no pobo, non como domingo e martes, que xa había algo.

Farán máis eventos?

Ademais de continuar celebrando esta cea baile os próximos anos, organizamos un campionato de tute o vindeiro 11 de marzo. Despois, en xuño, sempre facemos unhas xornadas dedicadas á tenreira de Limiá.