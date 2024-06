Guitiriz | Villas Termales volve ao balneario 18 anos despois

"Foi un espaldarazo a Guitiriz como vila termal, por aquí pasaron un montón de representantes técnicos e políticos, que levaran unha espléndida impresión do balneario, a idea que se repetía é que era un dos mellores de España". Así lembra a exalcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, un dos grandes eventos de 2006: o VI Encuentro de Villas Termales.

O daquela Hesperia Hotel Balneario acollía a máis da metade dos 91 socios deste colectivo integrado na Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que aproveitaban o encontro para reivindicar máis apoio das administracións aos complexos termais, por seren recursos para xerar riqueza e fixar poboación. Falábase tamén da creación dunha marca común identificativa, de plans de promoción, do turismo termal ou da necesidade de contar cunha oferta complementaria.

Polín, que presidiu Villas Termales (2015-19), lembra que fora moi positiva a asistencia de Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que acudira en nome da vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuxo avó, Wenceslao Fernández de la Vega, fora o primeiro director médico do balneario, posto que tamén ocuparía a súa tía Jimena, autora dun libro sobre as augas guitiricenses.

Busca de sinerxias

O bo sabor de boca que deixara aquel encontro, con tres días de relatorios, debates e visitas, espérase que se repita do 13 ao 15 de xuño, cando o Iberik Gran Balneario de Guitiriz acolla o XVII Encuentro de Villas Termales. "Era lo correcto después de tantos años, hubo unanimidad", di Antonio Freire, director médico de Iberik, logo da decisión adoptada en Arnoia en 2023, mantendo a promesa adquirida xa en 2022.

"Se trata de buscar sinergias entre los municipios para ponerlos en valor", detalla sobre os obxectivos da xuntanza, lembrando que a UE achegou fondos para "poner en valor las villas termales" a través dunha análise de datos que permita saber o que demanda o público e así "crear destinos compatibles", incidindo na importancia de contar cunha oferta complementaria, xa que "la gente busca la experiencia y ahí entran los municipios".

Tres días de actos

Para avanzar nesa liña, segundo concretan dende a Red de Villas Termales, o 14 haberá relatorios sobre distintos aspectos do termalismo, últimas tendencias ou xestión pública. Ademais, o 13 celebrase a recepción dos participantes e o15 será a asamblea da entidade, onde se repasarán os resultados de 2023 e se presentarán as propostas para este ano.

"Estamos encantados de poder acoller neste fermoso e histórico espazo, que recibiu unha ampla reforma, ás persoas representantes das 77 corporacións locais que compoñen Villas Termales", asegura a alcaldesa, Marisol Morandeira, que confía en que a cita sirva para pór en valor o termalismo no concello e para "dinamizar o tecido económico e comercial".

Lembra ademais que en Lugo só son vilas termais Pantón e Guitiriz, destacando a gran tradición das aguas mineiromedicinais grazas aos históricos balnearios de Guitiriz e de Pardiñas e ás fontes destes dous e de Valdobín.

Guitiriz, en 18 curiosidades

1 Ola

Alume, que iniciara a súa actividade no municipio en 2003, inauguraba a súa sede nun piso da Rúa Rosalía. Anos máis tarde mudaríase á Rúa da Amizade.

2 De pequenos...

Lara, de dous anos, protagonizou o primeiro acollemento civil do municipio e da comarca, xusto despois da voda, tamén civil, dos seus pais.

3 ...E maiores

O Concello avanzaba a creación dun centro de día nun local de aluguer. O proxecto municipal facíase realidade en 2008 con doce prazas e cinco postos de traballo.

4 De premio

A comunidade de montes de San Xoán de Lagostelle non recibiu unha medalla, mais pode estar satisfeita de ter promovido e financiado, con 360.000 euros, a restauración da antiga escola habaneira, hoxe epicentro cultural do municipio.

5 Por escrito

O sociólogo Jenaro Pérez e a historiadora Yasmina Seijas asinan o libro sobre o municipio Tras las huellas de la cultura del medio natural de Guitiriz.

6 A anécdota

O xaponés Masaharu Izumi escribía unha colaboración para o libro das festas de San Xoán, contando como coñeceu a localidade.

7 De fóra

A casa do concello acollía unha mostra de arte ruso da galería Tretyakov composta por 60 obras, entre elas un Kandinsky.

8 Protagonista

Sito Carracedo, artesán gaiteiro, contaba como recuperara no seu taller de Pardiñas unha gaita alemá desaparecida había máis de cen anos.

9 Fume

O Concello quería crear un albergue na antiga escola de Pígara e recuperar edificios para facer pisos para a mocidade.

10 Nubes e claros

As intensas choivas derivaron en enchentes no río Parga, que causaron danos nunha casa e na ponte do Pitero.

11 No bandullo

Unha reportaxe da Chaira cifraba en 800 as tortas de millo que se comercializaban ao día nas épocas de máis demanda.

12 O titular

El primer puerto seco para pescado congelado de Lugo abre en Guitiriz. Frioriz inauguraba as súas instalacións no polígono en setembro, logo dun investimento de seis millóns e tras abrir en xuño con oito empregos. En 2012 presentaba o concurso de acreedores e finalmente acabou por desaparecer.

13 Industria

A firma coruñesa Trasdega anunciaba a creación no polígono dunha plataforma loxística do transporte, despois de solicitarlle a Xestur a compra de 14 parcelas que sumaban 11.000 metros cadrados. Abría a comezos de 2008 e pechaba en menos de dous anos, a finais de 2009.

14 A Deus rogando...

A alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín, pedíalle á Consellería de Industria a reelectrificación de distintas aldeas de nove parroquias do municipio.

15 Soa ben

A banda municipal viaxaba ata Sestao para ofrecer un concerto no centro galego, enmarcado nos actos do Día das Letras Galegas.

16 Con historia

A veciñanza do Buriz comprometíase en febreiro a restaurar a capela de San Nicolás, de 1693, tras 50 anos sen uso. Inaugurábase un ano despois e recuperaríase unha romaría.

17 Deporte

Jonathan Carro foi, aos 13 anos, o primeiro ximnasta masculino en competir nunha proba oficial na provincia. Logo do seu pasamento en 2020, aos 26 anos, o pavillón municipal leva o seu nome dende 2021.

18 Adeus

Cinco nenos e seis nenas asistían no curso 2005-2006 á escola dos Vilares, unha das últimas da Chaira, que ao curso seguinte xa non abriu.