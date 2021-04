La Guitiriz Termal recauda más de 1.300 euros para Somos Unidos por el Cáncer

Pese a tener que suspenderse por segundo año su convocatoria presencial, la carrera Guitiriz Termal, que este año alcanzó su duodécima edición, ha adquirido en su formato virtual una nueva dimensión al centrarse en su vertiente solidaria, alcanzado una gran implicación de toda la sociedad guitiricense, que ha ayudado a que se recauden más de 1.300 euros que se destinarán íntegramente a la asociación Somos Unidos por el Cáncer.

En esta ocasión, la prueba se organizó de forma que los participantes tenían desde el lunes 12 hasta el domingo para completar un recorrido de cinco kilómetros de carrera o de siete de andaina. La organización propuso unos recorridos, pero los inscritos podían hacer las citadas distancias por donde quisieran.

Después, podían registrar sus tiempos en una página web, para completar una clasificación general que no era más que meramente anecdótica, ya que no había trofeos para los mejores. El objetivo no era otro que hacer un evento solidario y la respuesta no pudo ser mejor, ya que la cuota de inscripción en la Guitiriz Termal era de dos euros, pero se podían hacer donativos a mayores.

"Ya el año pasado, que fue también virtual, recaudamos casi 1.200 euros para el fondo de emergencia municipal para situaciones derivadas del covid-19. Estamos contentos de haber reunido esta cantidad, a la que se sumarán aún aportaciones pendientes, como la del colegio Lagostelle, para Somos Unidos por el Cáncer, ya que creo que les va a ayudar bastante", señaló la regidora guitiricense, Marisol Morandeira.

Del total de inscritos, unos 200 fueron alumnos y profesores del IES Poeta Díaz Castro, los cuales hicieron a lo largo de toda la semana, y por cursos, la andaina.

Fuera de plazo, el Ceip Lagostelle también colaborará con esta iniciativa, realizando su andaina particular a lo largo de esta semana con sus 238 alumnos -los escolares de infantil a segundo de primaria darán una vuelta al centro y los de tercero a sexto harán un recorrido por el pueblo-. Las familias que lo deseen podrán colaborar haciendo una aportación máxima de cinco euros y, una vez completadas las distintas andainas, todo lo recaudado se ingresará en una cuenta de Somos Unidos por el Cáncer, según explicaron desde el centro.

Además, hoy, en el concello, se sortearán entre aquellas personas que registraran su actividad de la Guitiriz Termal 30 vales de 20 euros para gastar en los locales de hostelería del municipio hasta el 30 de mayo, una propuesta con la que se busca ayudar a un sector muy castigado por la pandemia. El plazo para recogerlos será del 20 al 30 de este mes.