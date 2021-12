Noventa e dous anos, cando un ten interese en facer cousas, poden dar para moito. E un bo exemplo é a longa e frutuosa traxectoria que deixa tras de si Gonzalo Villares Paz, finado en Guitiriz o pasado domingo. A comitiva fúnebre partirá ás 12.30 horas de Velatorios Teixido cara a igrexa parroquial de San Xoán de Lagostelle, onde será despedido por familia, amigos e veciños.

Aínda que naceu en Conforto (A Pontenova) e de novo viviu en Momán (Xermade), tanto a súa vida persoal como laboral discorreu vencellada indisolublemente ao municipio de Guitiriz, do que foi alcalde dende o 23 de agosto do ano 1971, nomeado polo gobernador civil da provincia logo da dimisión de Carlos Tomé, ata o 19 de abril de 1979.

Durante o seu mandato preocupouse por impulsar proxectos de futuro que tivesen significado para os veciños e para o municipio, e así llo recoñeceu o propio Concello no ano 2009, cando recibiu unha homenaxe, no decurso da Gala da Deporte, por ser o promotor dos campos de fútbol de Parga e de Guitiriz e da piscina dos Sete Muíños, méritos aos que se une o impulso ao cuartel da Garda Civil, ao centro de formación profesional, que sería a semente do actual instituto, ou ao grupo escolar, o actual Ceip Lagostelle, no que ademais pecharía a súa etapa como docente.

Don Gonzalo, como moitos lle seguían a chamar, apostou por continuar os pasos de seu pai, que era mestre. Estudou Maxisterio e, logo de varios destinos, recalou na escola unitaria da parroquia guitiricense do Buriz, destino onde deixaría unha fonda pegada, pero que tamén o marcaría significativamente. Porque O Buriz é a parroquia de orixe da súa muller, Nonita Carballeira Tomé, e con doña Nonita compartiu docencia na escola, na que tamén vivían. E de cando en vez, como cando xogaba o seu equipo, o Real Madrid, os límites entre o piso de arriba e de abaixo difuminábanse, pois convidaba aos alumnos de máis idade a subir e ver o fútbol, nunha época na que o seu era dos poucos televisores da parroquia.

A concentración escolar encamiñou os seus pasos cara o núcleo urbano guitiricense, onde ademais das responsabilidades políticas, ás que nunca chegou a volver malia que o tentaron nalgunha que outra ocasión, tamén traballou nunha entidade bancaria. Afeccionado á apicultura, á caza ou á pesca, unha imaxe inmorrente del sempre será velo paseando, só ou en compañía da súa muller, pola rúas da vila, especialmente polas actuais Rúa do Concello e Avenida da Coruña, nas que se teceron boa parte dos fíos da súa vida e agora tamén da súa memoria.