El Concello de Guitiriz aprueba crear un banco de ayudas de emergencia social

La corporación municipal de Guitiriz aprobó ayer por unanimidad, en la que fue su primera sesión plenaria vía telemática de la historia, la creación de un banco de ayudas municipal para hacer frente a las nuevas situaciones de emergencia generadas por la crisis sanitaria de la Covid-19.

El siguiente paso en esta iniciativa es la puesta en marcha de una comisión de trabajo, que estará formada por representantes de todos los grupos, para estudiar la fórmula más acorde para canalizar estas ayudas, que irán dirigidas directamente a los vecinos de Guitiriz. Así, se expuso la posibilidad de crear un banco de alimentos o la de habilitar un fondo económico en el que podría participar toda la población con donativos y que posteriormente se transformaría en vales gestionados a través de los servicios sociales municipales.

Además, todos los concejales donarán el importe de la asistencia a este pleno y a la comisión informativa a esta causa, independientemente de la forma en la que se articule. Esta cantidad supone un total de 1.060 euros.

Este pleno telemático —que se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom con el servicio de nuevas tecnologías de la Diputación de Lugo y empezó con un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus— sirvió además para aprobar, también por unanimidad, un reconocimiento extrajudicial de crédito de 6.008,12 euros para poder pagar facturas pendientes a proveedores. «É un procedemento que a administración fai de xeito habitual pero, coa situación que estamos a vivir, non se podía demorar», explicó la alcaldesa, Marisol Morandeira.

Tambien se ratificó la elección de la jueza de paz y se dio cuenta a la corporación de las medidas adoptadas por el Concello en relación con la crisis sanitaria desde la declaración del estado de alarma. "Dou as grazas aos veciños por comportarse tan ben e cumprir todas as normas e tamén aos traballadores municipais, que se puxeron a disposición do Concello para facer o que fose necesario", dijo la regidora.