Guitiriz aprueba cuatro millones de euros de presupuesto para 2022

El grupo de gobierno socialista de Guitiriz validó este lunes en solitario el presupuesto municipal para el año 2022, que asciende a un total de 4.020.444,42 euros, lo que supone una reducción de más de 250.000 euros con respecto al del presente ejercicio. El apartado más reseñable es el de gastos corrientes, de 3.947.94 4,42 euros, en la que se recoge la partida de personal.

La alcaldesa guitiricense, Marisol Morandeira, precisó que en la elaboración de las cuentas se le ha dado prioridad a las "necesidades sociais" y que además han preferido "ser prudentes", puesto que aunque la situación económica municipal está "saneada", con un remanente de tesorería que supera los dos millones de euros, se prevé que en 2022 se reduzcan las recaudaciones, al no haber superado aún la crisis derivada de la pandemia.

Morandeira destacó que se trata de un presupuesto "equilibrado e axustado", en el que, siguiendo ese "criterio de prudencia" han preferido no incluir las ayudas que se percibirán de otras administraciones pero aún no están cerradas, como el plan único de la Diputación de Lugo o, de la Xunta, el plan de mejora de caminos y el fondo de compensación ambiental, sin descartar la posibilidad de obtener otras subvenciones. Por ello, incidió en que la cantidad reflejada en las cuentas no representa la inversión real de 2022.

Además, la regidora hizo un llamamiento a los vecinos para que "fagan uso dos servizos municipais de xeito responsable" y se respete "a propiedade pública", para evitar así tener que realizar desembolsos en la reparación de material dañado o desperfectos y lograr con ello reducir el gasto corriente municipal.

OPOSICIÓN. El PP, que votó en contra de los presupuestos, se mostró muy crítico con estos, calificándolos como "corta e pega" de los ejercicios 2020 y 2021. Su portavoz, Xosé María Teixido, hizo además hincapié en el incremento de un 7,98% en la partida de personal, que se eleva a 2.501.520,53 euros -la mayor parte de los servicios municipales son de gestión propia, como el SAF, que cuenta con 28 plazas, 24 de ellas cubiertas en propiedad- y representa un 62,22% del total presupuestario, frente al 54,24% y el 56,8% de los dos ejercicios previos.

Teixido cuestinó la razón de que se contratasen servicios privados teniendo este gasto de personal y reflexionó que, si más de 2,5 millones se destinan a personal, solo restan poco más de 1,5 millones "para todos os gastos que ten que soportar o Concello". "Quedan 126.576 euros ao mes", estimó Teixido, incidiendo en que "o problema deste Concello é a súa mala xestión". Aludió también a la falta de mantenimiento y desatención de las insfraestructuras, frente a otros gastos que los populares no hallan justificables.

El portavoz del PP también reseñó que, "con 60.000 euros de investimento real, pouco se pode facer", una partida que también criticó el portavoz del BNG, Xosé Lois González Souto, Pereira: "Non chegan nin para tapar fochancas", dijo, recordando que el presupuesto lleva "dous anos de baixadas consecutivas".

El nacionalista, que se abstuvo, lamentó que la alcadesa no sea quien "de mellorar Guitiriz". "Non lle quere a Guitiriz", insistió, criticando la ausencia de proyectos importantes y de inversiones significativas mientras la Casa da Botica es "unha pila de refugallos" y se "despilfarran os cartos de todos" en actuaciones que el BNG no comparte. "Planifique, xestione e non improvise tanto", exigió Pereira.

Ayudas. Una partida de 77.700 euros