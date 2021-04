Guitiriz adjudica en 356.000 euros el proyecto de modernización de la Etap

El Concello de Guitiriz acaba de adjudicar a la empresa Espina y Delfín, en un total de 356.050,21 euros, el proyecto de modernización y reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap).

Esta actuación cuenta con una ayuda de más de 250.000 euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) y otra superior a los 100.000 de Augas de Galicia, que también presta su apoyo técnico para la materialización del proyecto.

El objetivo fundamental de la obra, que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, es renovar una instalación obsoleta, con más de 30 años de vida, mejorando su eficiencia energética e implantando "procesos de tratamento de vangarda cun alto grao de fiabilidade e abordar o tratamento da auga coas suficientes garantías tanto de cantidade como de calidade", apuntan desde el Concello.

"É moi necesario modernizala e actualizar o seu funcionamento para poder responder á demanda actual dos veciños e veciñas do municipio, que non é a mesma que no ano 1989, momento no que se construíu a Etap", explicó la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, que incidió en que este proyecto culmina las actuaciones previas -nuevos filtros, baypass, vaciado del pantano...- llevadas a cabo para solucionar los problemas que sufría la traída del núcleo urbano de Guitiriz desde hace varios años. «A obra vainos permitir afianzar os progresos que tivemos en 2020, un ano no que non se rexistraron episodios de turbidez», apuntó la regidora.

La potabilizadora de Guitiriz, ubicada en A Torre y que abastece tanto a los vecinos del casco urbano guitiricense como al polígono y al área de servicio, cuenta con un edificio principal de control, un anexo que alberga el sistema de filtración y dos depósitos de acumulación de agua tratada, apta para el consumo.