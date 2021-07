Guitiriz acolle unha campaña da DXT para concienciar sobre a velocidade

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT), en coordinación coa Subdelegación do Goberno, o Concello de Guitiriz, a Garda Civil e a Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia (Aspaym), realizou na estrada N-VI, á altura do concello chairego, unha acción de concienciación cos condutores para instalos a circular a unha velocidade adecuada.

A campaña consiste, coa axuda da Garda Civil de Tráfico, en parar a vehículos para informar aos condutores sobre os perigos de circular a unha velocidade excesiva ou inadecuada á vía pola que transitan. Lugo é a única provincia galega na que se desenvolve esta campaña que se leva facendo quince anos por todo o país.

A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, falou na acción da "importancia de concienciar á cidadanía sobre os riscos e consecuencias" deste tipo de imprudencias ao volante. Ademais engadiu que "na metade dos accidentes mortais rexistrados na provincia a causa foi o exceso de velocidade".

"A xente como mellor se conciencia é vendo este tipo de campañas con xente que sufriu o resultado destes accidentes", aseguraba a alcaldesa guitiricense, Marisol Moreandeira. Idea á que se sumaba Manuel Varela, vicepresidente da asociación Aspaym. "É unha realidade que xa nos ocorreu a outros, no meu caso non foi unha velocidade excesiva pero si inadecuada ás condicións", explicaba.

A iniciativa é moi ben acollida polos condutores dende os seus inicios, tal é como sinalaban dende Aspaym, e que se fixo patente no diálogo que mantiveron onte o presidente e o vicepresidente da asociación en Galicia cos condutores aos que lles deron ademais material informativo.

Ángel Álvarez, xefe provincial de Tráfico, quixo incidir no "grave problema que supone una velocidad inadecuada, ya que es una de las principales causas, junto con las distracciones, de accidentes como las salidas de vía". Ademais recalcou que "a más velocidad más disminuye el tiempo y el espacio para reaccionar", algo que pode ter consecuencias fatais tanto para o condutor como para os acompañantes, outros condutores ou viandantes.

A velocidade é a primeira causa de siniestralidade

No que vai de ano, a velocidade excesiva ou inadecuada foi o principal motivo dos accidentes mortais rexistrados en Lugo, xa que estivo presente en tres dos seis que se produciron. En 2020, tamén foi a causa de catro dos once sinistros mortais.



Hospitalizados

A velocidade tamén foi o porqué dos accidentes con feridos que precisaron ser hospitalizados na provincia, sendo a causa de oito dos 38 sinistros deste tipo que se produciron durante o ano 2020 e tamén de tres dos dez rexistrados no que vai de 2021.



Cifras en aumento

Os datos non son alentadores, xa que as cifras van en aumento con respecto a anos anteriores. Durante o ano 2019, a velocidade estivo detrás de tres dos 15 sinistros mortais rexistrados que, sen ser a cifra desexada, supón un 20% do total fronte ao 27% do ano 2020 e o 36% no que vai de 2021.