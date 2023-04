Guille Milkway: "El Goya me sirvió para que mi madre me tomara en serio"

Guille Milkway (Barcelona, 1974) es conocido por La Casa Azul, la banda de indie pop que lanzó éxitos como La revolución sexual.

¿Primera vez en el FIV de Vilalba?

Creo que no. Si la memoria no me falla, creo que hemos estado alguna vez más.

¿Y qué tal por tierras gallegas?

Tenemos como una historia de amor con Galicia, la verdad. La primera vez que fuimos a tocar por allí sería hace veinte años. Galicia es un lugar completamente distinto al resto de España, tiene un público muy especial, muy entusiasta y, sobre todo, muy honesto: a los gallegos le da igual quién esté mirando, van a pasarlo guay y si le mola se queda y si no, se pira; y eso es lo deseable.

¿Cómo empezó todo?

Desde niño. Yo soy una persona muy tímida, muy ‘para adentro’ y me costaba mucho expresar lo que sentía o decir las cosas que pensaba. Fui consciente de ello cuando empezaron a gustarme las chicas, más o menos cuando empecé a entrar en la adolescencia. Entonces encontré en la música una forma de expresar todo lo que sentía de una manera muy concisa y muy potente a nivel emocional, pero sin tener que hablar; y dije: "¡Jo! Quiero que esto me acompañe toda la vida".

Y así ha sido. Lleva casi un cuarto de siglo con La Casa Azul.

Sí. Además es muy curioso, porque La Casa Azul fue un grupo que hice yo en soledad: había tocado con muchos grupos desde pequeño y no terminaba de encajar con ninguno, porque les parecía muy típico todo lo que les proponía. Entonces, como yo quería hacer música para expresarme —me daba igual si era manida o no—, me decidí a hacerla solo.

Después de mucho tiempo, encontró su banda.

Justamente. Hace apenas seis años monté la banda que tengo ahora y ahí dije: «¡Coño, era esto! Esto era lo que sentían mis amigos de adolescencia cuando decían que tocar en grupo molaba mucho». Hoy en día te puedo decir que me siento muy pleno, porque la banda, además de sonar bien, está formada por amigos: somos doce tíos que nos conocemos desde hace un montón y que nos llevamos genial. Me siento muy afortunado.

No todo debió se fácil, ¿qué hay de los malos momentos?

(Risas). Intento no vivir de nostalgias, no quedarme atrapado ni en lo bueno ni en lo malo, sino seguir siempre el ritmo de la vida. Es cierto que hubo un momento de impasse dentro de La Casa Azul y fue cuando me di cuenta de que tenía que cambiar el modelo que había seguido hasta entonces y empezar a hacer directos. Fue difícil y duro, pero ahora estoy muy contento con todo lo que hemos conseguido, no lo cambiaría.

Entre los buenos momentos, el hit de La revolución sexual, ¿no?

Fíjate que cuando la publicamos no se convirtió en un éxito al momento; sin embargo, fue una canción que tomó vuelo con el tiempo. Ahora, lo bonito es ver que ha significado mucho para muchas personas, que trae recuerdos bonitos a la gente, aunque muchas veces no sepan ni quién es el autor.

Muchas personas también desconocen que es el responsable de grandes jingles de la publicidad española, como Amo a Laura. ¿Le gustaba trabajar en ello?

Hubo una época en la que yo tuve que hacer mucha música por encargo porque tenía que hacer frente a las facturas, pagar la hipoteca... Entonces intentaba implicarme en las campañas como me implicaba en cualquier canción de La Casa Azul, porque sabía que iba a llegar a mucha gente. No reniego de aquellos trabajos, porque siempre intenté hacerlos lo mejor posible.

Y, de repente, fue el ganador de un Goya.

(Risas). Efectivamente. Me propusieron hacer la banda sonora de Yo, también (2009), una película preciosa que cuenta cómo viven el amor las personas que tienen síndrome de Down. Me impliqué muchísimo en ella y, azares de la vida, de repente nos dieron el Goya a la mejor canción.

Tuvo que ser un subidón de adrenalina increíble.

Pues tengo un amigo que me decía: "Este momento no es para ti, es para tu familia, para tus amigos, para el panadero que te atiende todos los días, que, de repente, te verá ahí y dirá: '¡Joder, este tío es amigo mío!". Y eso es algo que pasó, porque yo me acuerdo de ver a mi madre, por primera vez desde que empecé en la música, como tomando conciencia de que podía estar orgullosa. Y no había cambiado nada, pero ella necesitaba esa prueba. Me sirvió un poco para que me tomara en serio.