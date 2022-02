Investigan al fugitivo asturiano cuyo coche apareció este martes en A Pastoriza

Fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón confirmaron que existe una investigación abierta para tratar de esclarecer unos hechos delictivos en los que estaría implicado el varón que protagonizó este martes 15 una fuga desde Asturias y que acabó abandonando el vehículo que conducía, un BMW M3 negro, junto a una pista rural de A Pastoriza. Añadieron además que, por el momento, todavía no se ha producido ninguna detención.

El suceso causó una gran alarma en la zona ya que empezó a circular por redes sociales y en grupos de mensajería instantánea que se había producido un atraco en un banco de Meira y que su autor iba armado y lo estaban buscando con un BMW M3 negro como pista para identificarlo. Finalmente, parte de la información fue solo un bulo y otra sí tenía su parte de verdad.

Los hechos que se están investigando serían en relación a su supuesta participación en un robo con violencia en la localidad de Piedras Blancas, en el municipio asturiano de Castrillón, a casi 150 kilómetros de donde apareció el coche. Además, no se descarta que esté implicado en algún delito más, que podría estar relacionado con su fuga "a gran velocidad" y que, según algunas fuentes, fue algo accidentada, ya que habría logrado sortear algún control.

Esto provocó que desde Gijón la Guardia Civil solicitara la colaboración de sus compañeros en la provincia de Lugo para tratar de detener al fugitivo. El operativo de búsqueda llegó hasta la comarca de Meira y en esta localidad se establecieron dos puestos de control, a la entrada desde Asturias y a la salida del casco urbano. Sin embargo, el intento no tuvo éxito y el hombre continuó su huida, en teoría en dirección a A Pastoriza.

Algunos conductores fueron testigos de la persecución por la LU-122, carretera que une Paraxes con Lourenzá, que finalizó una vez que el conductor se metió por una pista rural. El vehículo apareció en la entrada de una vasa deshabitada en Xemil, en la parroquia pastoricense de Bretoña, y del conductor, en principio, nada más se sabe de lo que pueden aportar algunos testigos.

Según vecinos de la zona, el hombre estuvo merodeando con el coche por allí sobre las 14.00 horas. Preguntó a una mujer dónde estaba y si había algún taxi porque su coche se había averiado, a lo que le respondieron que ese servicio solo lo había en Meira.

Luego llamó por teléfono y se fue por la pista hacia la carretera principal. Según estas fuentes, estuvo allí hasta que un coche "blanco y largo" lo recogió y se marchó "en dirección a Mondoñedo".

Al poco, y tras tener conocimiento la citada mujer del aviso del supuesto atraco que estaba circulando por redes sociales, ataron cabos y avisaron a la Guardia Civil, que, tras comprobar la matrícula, confirmó que era el vehículo que se buscaba, por lo que fue intervenido para su posterior estudio de las posibles pruebas.

"Ao ver o coche alí xa vimos que non podía estar averiado, porque tivo que abrir e pechar a cancela da parcela para metelo. Non o puido esconder máis porque lle patinaron as rodas, nótase na terra", señalaron.