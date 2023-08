Grupo Xuvenil, más de 40 años y en plena forma

Lejos quedan los inicios del club de piragüismo Grupo Xuvenil de As Pontes, cuando se fundó en 1981 y apenas lo integraban media docena de deportistas que, además, no contaban con embarcaciones propias, sino que eran prestadas por el desaparecido club Astano y por la federación coruñesa de esta disciplina.

Con más de cuatro décadas a sus espaldas, la entidad pasó por varias etapas, unas mejores que otras, y actualmente vive una especie de segunda juventud, en la que su cantera vuelve a ser protagonista y aspira a brindar una nueva generación de grandes palistas dentro del deporte pontés.

Pero para llegar a este punto, el Grupo Xuvenil fue pasando por varias fases, en las que la constante fue dar facilidades para que la gente conozca este deporte a través de sus cursos de iniciación de verano —en agosto arrancan dos nuevos turnos y el resto del año, si hay algún interesado, también ofrecen esa posibilidad —. "Co tempo, a base de cursos de iniciación no verán, nos 90 conseguimos ser un dos mellores clubs de Galicia", recuerda Jesús Alén, presidente de la entidad.

Celia Durán y Antonio Polo, campeones de España de media maratón. EP

Añade que entonces la población en As Pontes era mucho mayor, y con mucha gente joven, lo que facilitó las cosas. "Tivemos varios padexeiros no campionato do Mundo júnior, como Daniel Feijóo, Teresa Albo ou Gonzalo Alvariño, e tamén fomos campións de España cadete e xuvenil naquela época, a mediados dos 90. Tivemos o boom naquel momento, con xente moi boa, pero marcharon estudar fóra e non puideron seguir adestrando", apunta Alén.

En torno al 2005 hubo "unha baixada de participantes", a pesar de que entonces estaba en plena forma otro de los mejores palistas del club, Borja Prieto, varias veces campeón de España, medallista europeo, cuarto clasificado mundial y que estuvo varias veces a punto de ir a los Juegos Olímpicos en K-4.

Pero la vida está llena de subidas y bajadas, y actualmente toca estar de nuevo en dirección ascendente. "Ahora levamos catro ou cinco anos tendo moi boa xente de base, con campións galegos alevíns e infantís e con Antonio Polo de adestrador, que tamén compite en veterano", afirma Jesús Alén.

Y es que el Grupo Xuvenil cuenta actualmente con unas 60 fichas entre todas las categorías, desde benjamín hasta veterano, siendo las más jóvenes en las que "temos posta máis esperanza, porque hai varios rapaces que están entre os primeiros de Galicia. O malo é que o calendario da federación é súper apretado e é difícil ir a todas as probas", comenta el presidente.

Intensa temporada

Aún así, el club pontés procura ir a todas las posibles. De hecho, acaban de volver de pasar cuatro días en Asturias en el campeonato de España de jóvenes promesas. "É un deporte moi sacrificado, sobre todo no inverno, pero ten moitas alegrías, que son as viaxes, a convivencia...", enumera Alén.

Los desplazamientos arrancaron ya en febrero y desde entonces han participado en varios campeonatos gallegos, en descensos y en pruebas nacionales, logrando incluso subirse al podio.

Xalo Romero y Xalo Cascudo, campeones gallegos en infantil B. EP

Antonio Polo se proclamó campeón de España en el Nacional de invierno en la categoría de 45-49 años y también se llevó el título en la categoría sénior mixta de media maratón junto a Celia Durán, mientras que en juvenil femenino Ada Fernández e Inés Domínguez fueron subcampeonas.

Otros resultados a destacar de varios campeonatos gallegos fueron el primer puesto de Xalo Romero y Xalo Cascudo en K-2 infantil B y el segundo lugar en el K-4 de infantil A junto a Adrián Filgueira y Bruno Tojeiro; el bronce del alevín Xoel Timiraos y la plata del prebenjamín Javier Filgueira. Además, en el calendario ya está marcada en rojo la cita autonómica de las categorías alevín e infantil de final de temporada.

A ello hay que sumar unos cuantos podios más en distintas regatas, como las que se organizan dentro del circuito provincial de la Diputación de A Coruña y en el que el Grupo Xuvenil se encargará de una prueba el próximo 9 de septiembre.