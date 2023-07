Un grupo de voluntarios traballou na recuperación de valados nunha xornada en Muras

Un grupo de voluntarios coordinadas por Adega traballou este venres na restauración dun valado de pedra seca tradicional na zona das Ucheiras, en Muras. A actividade desenvolveuse no marco do proxecto Patrimonio Rural. Custodiando o noso legado máis singular, que a asociación ecoloxista desenvolverá nos vindeiros meses co financiamento da área de Medio Rural da Deputación de Lugo.

O deputado de Medio Rural, Daniel García, achegouse a Muras para coñecer de primeira man as tarefas desenvolvidas no valado e valorou a iniciativa "pola súa contribución a recuperar e divulgar o valor cultural e ambiental destes muros de pedra seca, unha técnica de construción declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco”.

A xornada é a primeira do programa, que ademais dos muros tradicionais atenderá outros elementos patrimoniais como mámoas, dolmes ou petróglifos, reforzando o traballo que Adega ten realizado neste eido con acordos de custodia con titulares de terras en distintos concellos e comarcas. Esta iniciativa consta de diferentes accións de divulgación, custodia, restauración e conservación do patrimonio cultural e ambiental en entornos rurais da provincia.