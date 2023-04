Un grupo de ponteses impulsa la creación de una asociación juvenil

Un grupo de ponteses, con edades comprendidas entre los 21 y los 26 años, están dando los primeros pasos para crear desde cero una asociación juvenil en el municipio.

La idea llevaba rondando sus cabezas desde hace tiempo, pero ha sido en las últimas semanas cuando han iniciado ya las reuniones presenciales para definir de qué manera se van a organizar y sobre qué pilares se va a sustentar la entidad.

"Temos a sensación de que non se promoven actividades dirixidas á mocidade nas Pontes. Hai moitas alternativas para outro tipo de perfís, pero non para o noso, así que decidimos unirnos para ter unha voz conxunta que nos represente e poder facer de interlocutores nós mesmos coas administracións", explican los jóvenes, que no pretenden "botar culpas", sino más bien "xerar oportunidades".

El grupo que asistió a la primera asamblea en la Casa da Enerxía. M.M.

En un futuro les gustaría poder promover directamente iniciativas vinculadas al mundo artístico, cultural, deportivo o social, incluso organizar un festival que ofreciese todo tipo de estas propuestas.

Pero, además, también buscan crear sinergias, que haya una relación entre generaciones con intereses comunes y que puedan intercambiar conocimientos y ofrecer un espacio en el que abordar temas como el emprendimiento, el cooperativismo o cualquier otra cuestión que pueda ser de interés.

La próxima asamblea abierta será el 23 de abril, en un espacio céntrico y al aire libre, en la que invitan a los jóvenes a asistir y conocer la propuesta, a la que también se pueden acercar a través del Instagram @mocidadeaspontes.