La empresa vilalbesa Grupo Forma-t continúa ampliando sus instalaciones y servicios en la capital chairega con la construcción de una nueva nave en el polígono de Sete Pontes, que dispone de unos 2.100 metros cuadrados y se ubica frente a su otra instalación. Además, en 2023 inició actividad en Lugo y sumó presencia en As Pontes.

"Inicialmente a nave de Vilalba estaba pensada para acoller todo o tema da eólica 'offshore', pero debido aos tempos na tramitación, ao final trasladamos esta actividade ao lago das Pontes, onde proximamente inauguraremos a obra que se fixo", explica el responsable del Grupo Forma-t, Iván Fernández Hermida, quien da más detalles de su expansión a la provincia de A Coruña.

"Instaláronse casetas e pescantes, todo móbil" en una explanada de unos 3.000 metros en el lago pontés, donde la firma vilalbesa ofrece formación dirigida a profesionales de la pesca, mercantes y eólica 'offshore'.

En el lago ofrecen formación dirigida a profesionales de la pesca, mercantes y eólico 'offshore'

Además de expandir su actividad a As Pontes -donde también está presente en el coworking de Seara, en el polígono de Penapurreira-, el grupo ha apostado por ampliar instalaciones en su localidad de origen, con una nave diáfana que contará con un puente grúa de 40 toneladas.

"Vaise utilizar para o sector eólico, pero está pendente de definir a totalidade da actividade que desenvolveremos nela", indica el responsable de Grupo Forma-t, quien avanza otras inversiones que realizaron a lo largo del pasado ejercicio.

"Co obxectivo de seguir crecendo, apostamos por instalarnos tamén no polígono do Ceao, nunha nave de 1.300 metros cadrados, na que se iniciou a actividade no mes de outubro", cuenta Iván, abundando que una parte de estas instalaciones se destinan a formación -con aulas teóricas y prácticas- y la otra a la prevención.

"Coa filial Soluciones de Prevención y Salud queremos ofrecer un servizo completo e competitivo. Ademais das novas oficinas, en Lugo contamos cunha clínica propia para facer os recoñecementos que inicia a súa actividade ás 6.30 horas da mañá", explica Iván, confirmando que su intención es que esta filial acabe convirtiéndose en un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) "forte a nivel galego".

"É o que nos demandan as empresas, un plan formativo e preventivo, necesitan solucións e nós traballamos para continuar ofrecéndollas", concluye el responsable del Grupo Forma-t.

EN CIFRAS. La firma vilalbesa, que inició su actividad en el año 2011, cuenta actualmente con algo más de medio centenar de trabajadores. Por sus aulas pasan cada año entre 12.000 y 14.000 alumnos llegados desde distintos puntos de España. También dan formación en otros países. «Imos alí onde nos requiren, en 2023 fomos a Grecia, Francia, Chile, Mauritania ou Exipto", dice Iván, que no descarta seguir ampliando horizontes de negocio.