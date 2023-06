Grelos: O sabor único dun imprescindible galego

Un produto moi típico, de gran tradición e prestixio, que é traballado en terras chairegas e pontesas dende hai moitísimos anos da mesma forma, e que goza de gran saúde e protagonismo a día de hoxe. Isto está abalado polas 29 explotacións rexistradas na Indicación Xeográfica Protexida Grelos de Galicia



Temporada

O grelo só se dá nunha tempada específica, na que o hai que recoller, preparar e despois xa, consumir ou conservar, debido a que se non se actúa con rapidez pásase, e xa non valería. Esta época mudou co tempo, por mor do cambio climático, facédose cada vez máis curta. Antes duraba de xaneiro a maio, e agora en cambio, a pesar de comezar no mesmo mes, remata a finais de febreiro ou principios de marzo.



Identidade

Hai moita xente que adoita confundir os grelos e as nabizas e metelos todos no saco dos primeiros, cando son produtos que, a pesares de vir os dous do nabo, téñen unha serie de diferenzas. A primeira é que o grelo consta de dúas partes, o talo, e a folla, e a nabiza só ten esta última. A outra está na recolección. O grelo tense que colleitar xusto cando sae, nun momento moi específico. A nabiza, en cambio, dase cando se agarda máis, sendo isto o que fai que só sexa folla. Outra diferenza, esta a máis obvia, está no sabor, perceptible xa nos primeiros bocados.

Unha gastronomía tan rica e variada como a galega, diferenciada, ademais de pola súa tradición e polas maneiras de elaborar os pratos, pola gran calidade da materia prima empregada, que é de proximidade, cultivada ou criada de maneira natural.

Entre os pratos estrela atópanse o caldo e o cocido galegos, dous manxares moi típicos en fogares, restaurantes e casas de comidas. Estas dúas elaboracións teñen en común varios alimentos entre os que destaca un, a verdura, tan sa como rica á súa vez. O grelo.

Esta fonte natural de vitaminas A, C e K, así como de potasio, calcio e ferro fai as delicias dos turistas que viaxan á nosa comunidade, e é un produto moi apreciado pola xente da terra, que o leva vendo e consumindo toda a vida. E é que os grelos empréganse nas cociñas galegas dende hai moitísimos anos.

Ademais, están moi ligados a unha festividade de gran importancia e tradición como é o Entroido, momento onde se come fresco, recén recollido, nas xuntanzas familiares, acompañado dun bo lacón, algo que non pode faltar, e se é no cocido, de caldo, garavanzos, patacas e máis carne.

Unha verdura que está moi ligada á Terra Chá e ás Pontes, dous sitios con gran tradición no que se refire ao cultivo do grelo, de dous sabores distintos segundo sexa colleitado en terras pontesas ou chairegas, debido ao clima e ás condicións da terra, dous factores que repercuten en gran medida tanto na forma e no lustre que consiga a pranta, como nos matices do seu sabor á hora de botarlle o dente.

No territorio chairego, a dianteira neste sector lévana concellos como Abadín, onde é un dos seus grandes produtos estrela, e Vilalba, que conta con tradición na sementeira e na recolección de grelos. Tamén hai outros que destacan, como pode ser Xermade, dentro dunha comarca onde é un produto que se dá moi ben e adquire un sabor único e moi demandado.

Neste último enclave hai na actualidade produtores que aproveitan a calidade do grelo chairego para medrar e abastecer a empresas máis grandes, que o levan a público máis variado e o dan a coñecer. Este é o caso de José Manuel Fraga, un xermadés que leva 23 anos adicándose exclusivamente aos grelos, nos que empezou case de casualidade, impulsado, aconsellado e acompañado por José Mouriño Cuba, un "visionario", en palabras de Fraga.

"Eu tiña unha explotación gandeira, pero chegou a enfermidade das vacas tolas e necesitaba unha alternativa. Aí, Mourinho propúxome a idea dos grelos, que xa coñecía da Feira do Grelo das Pontes", apunta o produtor, que nos inicios foi "reacio a entrar a este mundo" pola temporalidade "curta" desta verdura.

Traballando con variedades autóctonas que ía coñecendo por clientes e por outros produtores, e alternando grelos e nabizas, deu coa tecla para poder producir durante todo o ano, contando ademais con tres produtores que plantan para el, un na Mariña e dous na Terra Chá, concretamente na Pastoriza e Vilalba.

A día de hoxe, Fraga produce unhas 1.000 caixas, que veñen sendo uns 4.000 manoxos, cunha recolección que só para no mes de maio.

Eventos

Esta característica verdura goza de tanta fama na zona que é a protagonista de dúas feiras anuais de gran tradición pola época do Entroido, unha en Abadín, Expogrelo, e outra en territorio pontés, a Feira do Grelo das Pontes. Nelas, son varios os produtores que van vender as súas mandas, que sempre se esgotan. Ademais, nas celebracións fanse concursos de cestas e de decoración e degustacións, entre outras actividades.

Expogrelo. AEP

O gañador da última edición do concurso de cestas da celebración pontesa foi Daniel Romeu Romero, un habitual da cita que xa levaba varios anos tentando facerse co primeiro posto —na edición pasada quedara moi preto de entrar nos tres primeiros—, que agora acadou fixándose "nas cestas gañadoras e escoitando os consellos dos maiores", ademais de contar "cunha gran cantidade de grelos bos, bonitos e moi ben feitiños".

Na Expogrelo de Abadín, unha das habituais ano a ano é a veciña da parroquia de Abeledo, Orsita Sierra, que apunta que o evento "abre moitas portas para vender de boca en boca", indicando que ela chegou a ter "algún envío a lonxe, como a Barcelona", e que a finais de febreiro "axuda moito porque ese día incrementas a venda". Ela esgotou os seus 100 manoxos xa pola mañá cedo: "Arredor das nove e media da mañá xa non tiña nada na mesa, quedoume ata xente de sempre sen eles por vir máis tarde desa hora".

Pandemia

O coronavirus chegou e arrasou con todo, pechando a toda a poboación na casa. Aínda que en 2020 as feiras chegaron a celebrarse, despois imposibilitou a súa venda e púxolle trabas á súa recollida. Así que, coma en todos os sectores, tamén tocaría reinventarse e buscar novas maneiras de ser rentables. E aquí xurdiría a web Expogrelo.

Con esta iniciativa o Concello de Abadín puxo da man dos produtores e dos consumidores unha alternativa á feira presencial do ano 2021, cun procedemento que buscaba respectar ao máximo o trato directo entre ambalas dúas partes.

Así, cando o cliente realizaba o pedido, o produtor recibía a encarga e colleitaba os manoxos pouco antes de que a empresa de transporte chegase para trasladar o envío, asegurando a máxima frescura e as mellores condicións para que o produto non perdese calidade.

Orsita fala marabillas desta proposta, que se mantén operativa: "A iniciativa do Concello foi todo un acerto e a experiencia foi moi boa". A abadinesa explica que ela tivo pedidos de sitios máis lonxanos ca nunca, como Sevilla, e que lle abriu moitas portas, ademais de conseguir acabar todas as existencias dese ano a pesar da situación que se vivía.

Conserva

Un producto tan nutritivo e saudable como o grelo é un alimento de gran calidade nutricional para incluir na dieta anual de calquera persoa. Ante esto, aparece o problema da temporalidade desta verdura que se pode recoller só durante tres meses ao ano. Pero na actualidade hai solución, e esta pasa polos grelos chairegos, polo que o sabor está asegurado.

Champivil, empresa vilalbesa localizada en Mourence e especializada tradicionalmente en produtos silvestres como setas e cogumelos, adquiriu o seu nome actual no ano 2000, o mesmo no que comezou a envasar grelos e verzas, para ter tamén "produtos autóctonos cultivados na nosa terra, xa que as setas viñan doutros países", explica a xerente da empresa, Luz Divina Castelo. Así, a día de hoxe téñenos dispoñibles en lata, deshidratados, conxelados, en crema e en caldo.

No caso dos grelos, a empresa conta con produtores de parroquias vilalbesas como Goiriz ou Santaballa que lles proporcionan a verdura, que eles mesmos preparan e envasan pouco despois da recollida. Ademais, nos últimos anos comezaron a plantar tamén a súa propia terra para complementar aos produtores, e previr así "anos malos nos que haxa pouco produto", apunta a xerente.