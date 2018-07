El Green Woods Fest de Vilalba se estrena con vocación solidaria

Solidaridad y música se unieron este sábado en Vilalba en una jornada promovida por la recientemente creada asociación Green Woods, que nació con el objetivo de aunar estos dos conceptos para ayudar a otros colectivos.

Así, la primera edición del Green Woods Fest congregó en el aparcamiento de la piscina municipal, en A Magdalena, a unas 300 personas, que disfrutaron de las propuestas musicales de cerca de una docena de artistas, entre Dj y grupos de rap, y colaboraron con donativos para entregar a la agrupación local Os Peludiños.

"Toda a recadación do merchandising do festival, os patrocinios, as comisións da barra do bar e a doazón para acceder ao recinto vaise entregar, unha vez aboados os gastos que haxa, a Os Peludiños", explicaron los organizadores.

Fernando Mesa, Kanike, Kico Villa, M. Crew y Galician Army, y los vilalbeses Dj Frisco & Marcos Peón, Antonio Currás, David García, Diego Amido, 27800 Mafia y Bristradd se encargaron de poner la nota musical en el estreno de este nuevo festival, para delicia de los asistentes, que se entregaron desde el primer momento.

"Estamos moi contentos porque neste primeiro ano tivemos un apoio xenial e moi grande, tanto por parte dos locais colaboradores, como dos patrocinadores, a xente que axudou ca montaxe e o Concello", aseguraron los integrantes de la asociación Green Woods.

También hubo sorteos de distintos regalos donados por empresas locales, como una noche en el Parador con desayuno incluido, dos circuitos en el Spa Attica 21, dos "home cimena" donados por Xerfo, una cesta de embutidos de Atilano Anllo, un surtido de licores de Secretos del Norte o una cena para cuatro personas en la Taberna Guerrero 2.0.