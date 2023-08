Castro: unha gran festa para a veciñanza

A aquelas familias das primeiras casas de Castro de Ribeiras de Lea, o xornalista e profesor Francisco Campos quixo dedicarlles unhas palabras de lembranza polo traballo feito tanto para plantar como para conservar no tempo unha carballeira que un ano máis foi o epicentro das festas patronais na honra de San Roque e Dulce nome de María, nas que el exerceu de pregoeiro.

Arroupado por veciños, convidados, visitantes e compañeiros de profesión, Campos salientou a importancia do xornalismo local e quixo ter un recordo para moitos dos nomes propios que deixa producidos a comarcas chairega e meirega. Citaba así nomes míticos, tanto neste eido coma noutras facetas da comunicación, coma o de Xosé Trapero Pardo, pero tamén representantes das novas xeracións que recollen a testemuña con ganas.

Francisco Campos, no pregón das festas de Castro. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ

O pregoeiro, natural da parroquia de Ribeiras de Lea, repasou a súa propia traxectoria enlazándoa coa historia local, coma a da antiga escola na que estudou ao pé da carballeira, na que "xurdiron moitas vocacións", ou a trascendencia que tivo a creación da Granxa Gayoso Castro, na que el cubría un concurso de arada de tractores, e que foi clave na transformación da zona xunto ao hospital San Rafael, a escola fogar e o plan nacional de colonización.

Non se esqueceu da feira, "o núcleo, o motor principal da evolución social e comercial de Castro dende principios do século XVIII e incluso de antes", e de todos os demais servizos que foron chegando —o polígono, o planeamento urbanístico, infraestruturas sanitarias, educativas, culturais, deportivas e recreativas...—, dándolle entidades "coma unha das vilas luguesas interiores de maior desenvolvemento".

Mais esta evolución, concluíu Campos, e as oportunidades "de industrialización e de reposición demográfica" que contribúen ao crecemento da localidade, "non alteran a identidade desta vila-feira e tampouco desta carballeira como símbolos da orixe e tradición de Castro".

O discurso de Francisco Campos, introducido polo alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, e por José Ángel Díaz, que se encargou de presentar ao pregoeiro, foi un dos momentos sinalados das patronais organizadas pola asociación de veciños Aires do Lea coa colaboración do Concello de Castro de Rei.

A entidade celebrou tamén o éxito de novas propostas, como os xogos tradicionais, a festa da espuma, os inchables e o karaoke para os máis pequenos, que encheron de algarabía as tardes da fin de semana, e sobre todo, a concorridísima churrascada que inauguraba as festas patronais, animada pola macrodiscomóvil Hermo.

Churrascada. EP

Máis de 900 persoas acudiron á convocatoria da organización, que quixo amosar a súa gratitude pola boa resposta e avanzou o seu desexo de repetila para a vindeira edición, dada a gran involucración por parte da veciñanza e de todos os colaboradores.

Tamén rexistraron unha boa asistencia as celebracións relixiosas e o resto de actos deseñados pola organización, que contou con agrupacións da zona, coma o grupo tradicional Os Valuros ou a Charanga 555 para animar os tradicionais pasarrúas da fin de semana, advertíndolle aos veciños que comeza un día máis de troula, no que non faltaron as sempre entretidas comidas familiares.

E como non hai festa sen vermú nin verbena, o sábado eran a orquestra Alabama Show e o demandado grupo Beatriz os que poñían a nota musical. Stéreo e Cinema animaban a noite do domingo, na que tamén se puido gozar dunha sesión de fogos de artificio de madrugada, mentres que Status e o Combo Dominicano lle poñían o broche de ouro ás patronais de Castro do ano 2023.