La estación de autobuses de Vilalba: una gran infraestructura convertida en páramo

Eso que dicen de que no hay que juzgar un libro por su portada esconde una gran verdad, y si no, que se lo digan a los pasajeros que frecuentan la estación de autobuses de Vilalba, una de las más grandes de la toda la provincia de Lugo. Bajo sus llamativos rótulos azules y esa gran fachada, se esconde una estación fantasma, sin entrada principal, ni taquillas, ni aseos, ni bar, ni mucho menos personal que la atienda.

A medida que los viajeros se adentran —al menos en la zona de las dársenas, que es el único espacio abierto al público— ven como los exteriores están repletos de maleza, de plásticos y desechos, quedando el interior del recinto a la imaginación de cada uno, exceptuando al hombre que se quedó encerrado dentro el año pasado, cuando todavía se podía acceder a pesar de no contar con ningún servicio abierto. "É unha vergoña que teñamos a estación neste estado tan lamentable e que non lle deamos o uso que poderiamos darlle", comenta una vecina de la localidad que frecuenta la línea a Lugo.

Maleza en el entorno de la estación de autobuses de Vilalba. C.F.R.

Además, la estación, fundada por Fraga en 1991, también sirvió como refugio para algunos transeúntes cuando todavía se podía acceder al interior. Pero después de los diversos incidentes que tuvieron lugar dentro, las puertas se cerraron en octubre del pasado año, aunque todavía duermen personas en las inmediaciones, como se puede ver por los cartones que hay en los exteriores.

Desde el Concello de Vilalba indican que llevan desde octubre del pasado año intentando reunirse con la Consellería de Mobilidade para dar solución a la "esperpéntica situación que vive a estación", tal y como afirma la alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, que asegura que "a consellería quedou en presentar un proxecto hai xa seis meses, e nós enviamos cada semana unha nota para que se reúnan con nós dunha vez", explica.

Desde Mobilidade propusieron entonces habilitar una nueva parada de autobús en la calle Campo de Puente, entre el cruce con las calles Muras y Peña Novo y la gasolinera situada en la salida hacia Mondoñedo, lo que implicaría el cierre definitivo de las instalaciones de la estación. Pero desde el Concello afirman que para eso "precisan a autorización dun particular que non está polo labor, e, mentres tanto, seguimos sen solucións".

Cartones que revelan que algunas personas duermen en el entorno de la estación de autobuses de Vilalba. C.F.R.

Desde el Concello demandan una "remodelación integral" de la misma, porque consideran que "un municipio como Vilalba merece unha estación en condicións. Nós non somos cidadáns de segunda", dice la mandataria vilalbesa, que considera que cerrarla no es una opción, porque "somos un concello con poboación que emprega estes servizos e non podemos quedar relegados a unha simple parada".

Por su parte, Mobilidade indica que se retomarán próximamente las conversaciones con el Concello para avanzar en la redacción del convenio en la línea marcada en la reunión celebrada el pasado 24 de noviembre, por lo que, en principio, continúan con la misma intención de crear una nueva parada que sustituya a la estación. Hasta ahora esperaban a tener constituido el nuevo gobierno para seguir con las negociaciones.

Mientras tanto, el Concello vilalbés se encargó de iluminar las dársenas de la estación de autobuses "como solución provisional ante a inacción da Xunta de Galicia", porque Rouco afirma que las quejas de los vecinos son "máis que evidentes, e non podiamos seguir facendo oídos xordos". Ahora, lo que nació en los años 90 como una gran estación de autobuses, continúa transformándose en un páramo a espera de que las autoridades le den una salida.

Propuesta de convertirse en un centro de día

Diversas organizaciones, entre ellas el PP y Vilalba Aberta, plantearon en el año 2021 que se utilizasen fondos para la construcción de un centro de día en las instalaciones de la estación de autobuses, pero no se avanzó más desde entonces en esa idea, que no llegó a desarrollarse del todo.

Mientras tanto, la posibilidad de dar un nuevo uso a la estación vilalbesa sigue abierta, aunque desde el ejecutivo local priorizan los trabajos de mantenimiento y conservación de la misma para que siga teniendo la misma función que ha tenido hasta ahora.