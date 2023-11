El gran día de Jenny Santos

El pabellón municipal de Castro vivirá este domingo (12.00 horas) un partido histórico. El encuentro entre el FSF Castro Cando y el Pescados Rubén Burela FSF será el primer derbi provincial de la historia que se dispute en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Una cita especial, pero sobre todo para una jugadora que ha militado en el equipo mariñano en los últimos años y que acaba de ser cedida al cuadro chairego. La portuguesa Jenny Santos, que debutó con su nueva camiseta ante el Alcorcón el pasado sábado, será una de las caras visibles del encuentro.

"Será un partido especial y difícil", asegura la ala-pívot lusa de 31 años. Nadie lo sabe mejor que ella. Aterrizó en el equipo mariñano en marzo de 2018 y, en sus filas, conquistó todos los títulos posibles en un último lustro de ensueño. "Jugamos contra el Burela, el actual campeón de todo. Lo que necesitamos es tener los pies en la tierra. Seguramente será un buen partido que intentaremos ganar, pero siempre con los pies en la tierra", insiste.

Su incorporación al FSF Castro Cando ha generado ilusión. Su faceta goleadora es necesaria en un equipo que acaba de ascender y que busca consolidarse en la categoría por la vía rápida. El talento de la portuguesa, además de su experiencia, deberían sumar en un equipo que quiere convertirse en la gran revelación de la máxima categoría. "Estoy ilusionada por esta nueva etapa, ojalá las cosas salgan muy bien y pueda ayudar al equipo en todo lo posible", señala.

El partido ante el Burela FSF será especial y difícil. Es el actual campeón de todo y hay que tener los pies en la tierra

Para Santos, el del FSF Castro Cando es un "buen proyecto" que refrendan los "resultados" que ha cosechado hasta el momento, pese a su condición de debutante en Primera División. Además, se ve preparada a nivel físico para un reto diferente al que afrontó en el equipo mariñano, pero no por ello menos exigente. "Me siento muy bien. Estoy acostumbrada a entrenar siete días a la semana. En Castro creo que las cosas van a ser más fáciles, aunque todavía me tengo que adaptar", explica.

La portuguesa tomó la decisión de cambiar de aires después de recibir muy buenas referencias del equipo chairego a través de antiguas compañeras. "Me hablaron muy bien del club, que acababa de subir a Primera y que tiene objetivos muy claros, como son mantenerse en Primera División y cuanto más arriba, mejor".

Preguntada sobre qué le dijo Chipi, entrenador del equipo chairego en su llegada a Castro, Jenny Santos recuerda que "siempre le gusté" y que, en otras temporadas, "había preguntado al Burela FSF por mí". Por ello, "cuando salió la oportunidad la acepté, porque es un buen entrenador".

La atacante portuguesa ha firmado un contrato con el FSF Castro Cando hasta el final de la presente temporada, pero no descarta seguir más tiempo si las cosas salen bien. "Es pronto todavía y ya se verá cuando termine la temporada. Todavía no sé lo que va a pasar con mi futuro", finaliza.