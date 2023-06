Graduados en superación

Empezan o curso con certo temor. Non saben se darán conciliado a vida laboral e a familiar con eses estudos que no seu momento, nalgún caso hai décadas, deixaron aparcados por diversas razóns. Hai un abandono importante nas primeiras semanas, tal e como recoñecen dende o centro, mais, superado ese período de adaptación ante o feito de volverse ver nunha aula, nun pupitre, ante un profesor, o índice de aprobados é practicamente do 100%. E para mostra, a festa de graduación que protagonizan hoxe os alumnos de ensinanza secundaria de adultos (Esa) do IES Lois Peña Novo de Vilalba.

"Ao primeiro adoita ser estresante para eles, pola falta de costume de estudar, o non saber organizarse... pero en canto van collendo a dinámica xa está", asegura a titora deste curso, Paz López Guizán, que destaca a importancia das clases presenciais, de ter á súa disposición ao profesorado para resolver calquera dúbida e da interacción entre o grupo para incrementar o número de graduados e minimizar os abandonos nesa segunda oportunidade para obter a titulación de secundaria.

"Moitos acoden polo traballo, porque teñen unha barreira á hora das melloras laborais, e eles mesmos din que se non houbese esta oferta aquí en Vilalba, probablemente non poderían ir a outro sitio", apunta a xefa de estudos de adultos do Lois Peña Novo, María Paz Fuentes, que lembra que este tipo de ensinanzas de adultos se imparten dende os anos 80 no centro, onde tamén se pode cursar o bacharelato semipresencial, ademais de varios ciclos.

Neste curso, foron una decena os que empezaron en setembro o cuadrimestre equivalente a terceiro de secundaria, cifra de matrículas que subía ata a quincena ao chegar febreiro, cando se dá por concluído ese equivalente a terceiro e se inicia cuarto.

Docencia. O programa lectivo adáptase a esta periodicidade cuadrimestral, explica Paz, que detalla que as materias están agrupadas en tres módulos, Comunicación -galego, castelán e inglés-, Científico-tecnolóxico -abrangue bioloxía, física, química...- e Ámbito Social -historia sobre todo-. Este curso, as clases, impartidas por cinco docentes, foron de 18.00 a 22.00 horas, de luns a xoves.

"Empecei con algo de receo polo de ter que compaxinalo co traballo", explica o vilalbés Plácido Prieto, quen nove meses despois cualifica como unha "boa experiencia" o volver ás aulas 27 anos despois de pisalas por última vez.

"Empecei BUP, pero deixeino, daquela non estaba moi centrado, do que hoxe en día me arrepinto", recorda Plácido, que traballa no mantemento eólico. "A min de momento non me piden a titulación, pero hoxe en calquera oferta de traballo é un dos requisitos", explica, disposto a ir un paso máis alá e cursar un ciclo medio de Electricidade.

"Antes con EGB valía, pero agora necesitas Eso e por iso me animei a estudar e quero seguir, a ver se por horarios dou feito", avanza, ao tempo que destaca o labor do centro e dos profesores. "Comprenden a situación de cada un e son un apoio importante", di, salientando tamén o "bo ambiente" da clase.

A ela incorporábase en febreiro, para cursar cuarto, Francisco Javier Pita, precisamente animado por un dos docentes. "Hai xente que non sabe que hai este recurso aquí en Vilalba, e é unha pena que non se aproveite máis; está moi ben ter a opción e non ter que desprazarse á cidade", asegura un vilalbés de 46 anos que empezou por probar "e a cousa saíu ben".

"Agora a idea é sacar aquí o B1 de inglés e facer un ciclo medio de Cociña", avanza Pita, que deixou de estudar en BUP, cando empezou a traballar na hostalaría, sector ao que segue vencellado. "Daquela era novo e o que quería era ter un soldo, agora xa hai outras preferencias", conta, recoñecendo que "era un bo estudante, dábaseme ben, pero era vago".

O atopar un traballo foi tamén clave para que Blanca Muñiz, asturiana que leva máis de 20 anos vivindo en Vilalba, colgase os libros ao rematar 8º de EGB. Coma os demais, confesa que lle impoñía volver estudar. "Al final me animé porque hice un curso de ambulancia y para poder convalidar necesitaba tener Eso·, precisa, ao tempo que avanza que a súa idea é facer o grao de Técnico de Emerxencias Sanitarias.

"Aprovechando, me metí también a hacer gallego para tener el Celga", engade, salientando que foi o existir a opción en Vilalba o que a levou a graduarse, pois xa probara en Lugo. "Lo intenté, pero era complicado, con el trabajo me costaba", di esta estudante de 44 anos que traballa no turno de noite dunha fábrica de pan.

Unha espiña cravada que desapareceu ao descubrir a oferta de Esa no IES Lois Peña Novo. "Estoy muy contenta, los profesores te ayudan y orientan mucho, entienden la situación de trabajar y estudiar a un tiempo", incide, defendendo a necesidade de manter unha oferta formativa da que tamén se beneficia o seu fillo.

"Él está haciendo segundo de Bac por adultos", explica, aludindo ao bacharelato semipresencial, que este curso contou con 23 matrículas e no que hai que acudir a unha titoría presencial á semana de cada clase -o currículo é o común ao Bac- e se dispón ademais de orientación opcional.

Matrícula. Cunha nova fornada de orgullosos graduados, no IES Lois Peña Novo teñen xa a vista posta no vindeiro curso, animando ás persoas interesadas a achegarse polo centro a partir do día 22 para informarse sobre as ensinanzas de adultos ou o resto de ciclos medios -Atención a Persoas en Situación de Dependencia, Electromecánica de Vehículos e Instalacións Eléctricas- e superiores -Administración e Finanzas e Administración de Sistemas Informáticos en Rede- que se imparten no centro vilalbés.