Goteira finaliza el rodaje de 'Welcome to ma maison' después de meses de parón

El director de cine meirego, Andrés Goteira, finalizaba este pasado viernes en Ferrol el rodaje de su última cinta, Welcome to ma maison, después de varios meses de parón a causa de la crisis sanitaria, que impidió que la grabación tocara a su fin en el mes de abril, tal y como estaba previsto.

Este documental ficcionado e íntimo, producido por Gaitafilmes y cofinanciado por la CRTVG, Agadic y la Diputación de Lugo, narra las desventuras del actor lucense Igor Fernández, que tras sufrir un colapso emocional decide abandonar la interpretación para centrarse en la investigación cinematográfica, especialmente en el lenguaje de las manos en la filmografía del director danés Nicolas Winding Refn, al que desea encontrar para abrirse en canal con él y escribir así un capítulo final para su libro. “Na película as cousas cambian e non son como un as pensa. Vannos levando por uns derroteiros que de momento non podo contar”, avanza Goteira sobre una cinta que espera que pueda verse “para o ano que vén”.

Los tres últimos días de rodaje llevaron al equipo de Gaitafilmes a Santiago de Compostela, lugar de residencia del protagonista, y a Ferrol, donde experimentaron la nueva normalidad en el séptimo arte. “Estivemos nunha localización pequena todo o equipo, con mascarillas, intentando manter as distancias de seguridade... É máis tedioso, pero en xeral foi ben”, asegura tras completar un proceso de grabación que comenzaba el pasado año y que deja “80 horas de bruto” que ahora entrarán en montaje. “Será un traballo de dous ou tres meses; neste caso a película está máis na montaxe ca no guion”, añade el director de Meira, ya que la ficción en Welcome to ma maison es “só un envoltorio pequeniño” en un documental “hiperrealista”.

Esta fue la primera toma de contacto de Andrés Goteira con este género, muy alejado de su anterior experiencia con Dhogs y “totalmente novo” para él. Sabe que “é moi diferente” a su primera ficción, pero aún es pronto para adivinar si el sello Goteira perdura en esta última pieza. “A día de hoxe non penso en volver a meterme nun documental”, dice, al tiempo que explica que “no cine baseaste no guion, na forma visual... Pero o documental dache a volta dun día para outro”.

OTROS PROYECTOS. Desde Gaitafilmes mantienen su compromiso con el cine independiente y cuentan con varios frentes abiertos. Una de las grandes bazas será Starmucks, un "thriller" cuyo guion ya cuenta con el apoyo de Agadic y que estará dirigido por Andrés Goteira. Igual que Monstruo, un filme experimental más pequeño que “xa adiantou a Starmucks" y con el que el equipo está “moi ilusionado”.