Gordon Ramsay, un dos chef máis prestixiosos do mundo fixo unha parada na comarca chairega durante a gravación dun programa para a canle estadounidense National Geographic, na que aproveitou para coñecer as particularidades da moenda no Muíño de Isabel, na parroquia cospeitesa de Goá. Ademais, completando o ciclo dos cereais, pasou a tarde na Azúmara, en Castro de Rei, onde puido observar o proceso de cocido do pan chairego.

Unha xornada da que os coprotagonistas pouco poden adiantar, "non podemos dicir de que se trata", explicaba Isabel Rivas, propietaria do muíño de auga que move o río Anllo, quen ademais se amosaba agradecida pola visita do prestixioso Gordon Ramsay e a canle National Geographic. Segundo a propia Isabel sinalou, "tardaran oito meses ou máis en emitir o programa", polo que será preciso agardar unha longa tempada para descubrir os detalles da gravación na que estarán presentes as terras chairegas e de seguro a súa gastronomía.

Esta visita do chef británico á Terra Chá completouse tamén con outros desprazamentos pola comunidade galega, achegándose por exemplo a Ribeira para coñecer a lonxa ou á Ribeira Sacra, onde puido descubrir o funcionamento da bodega Vía Romana.