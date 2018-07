El Gordo desata la locura en Vilalba

¿Y SI VUELVE A TOCAR? Esta es la pregunta que más resuena en los últimos días en Vilalba. La puesta a la venta de la Lotería de Navidad ha despertado de nuevo la ilusión de sus vecinos. La posibilidad de que un torrente de millones aterrice de nuevo en la capital chairega como lo hizo el pasado 22 de diciembre de 2017 —el Gordo dejó 520 millones de euros en la zona, el premio más grande de la historia en Galicia— está ahí, y ya no hay nadie que se quiera quedar sin su décimo.

Así lo corroboran en la administración Alcázar, tocada por la varita de la suerte, y donde el vaivén de clientes es una constante. "Este ano foi boísimo. A xente xoga máis, tanto nas apostas como na lotaría", contesta Mari Carmen Fernández, mientras en el establecimiento ya se va formando cola.

Antes incluso de recibirla, "xa houbo moita xente que preguntou pola de Nadal", reconoce la lotera, que cree que la alegría "nótase no ambiente, moitos premiados veñen con ilusións renovadas".

Y no solo deciden adquirirla los vecinos de Terra Chá. "Hai moita xente de fóra que tamén vén comprala aquí. E algúns que tiveron a sorte de collela o ano pasado, coma unha parella de Madrid que estivo hai uns días por aquí, tamén pasan e cóntanche a súa historia", asegura Mari Carmen.

La administración tiene previsto que las ventas se disparen, como ya lo están haciendo en estos primeros días. "Temos máis cantidade que outros anos e seguiremos pedindo en función do que vaiamos vendendo", explican.

El Bar Cascudo fue el otro negocio que repartió la tanda millonaria

¿Y cuáles son los números más repetidos? "Cada un ten as súas preferencias. Hai moitos que se decantan polos impares. O ano pasado o 17 funcionou moi ben. Este ao mellor van máis a polo 18", pronostica la lotera, quien avanza que el número estrella será sin duda el 71.198.

"Terémolo íntegro aquí. Aos que lles tocou o ano pasado lévano porque lle teñen cariño e os arrepentidos tamén o collen por si acaso, non lles vaia pasar o mesmo", explica entre risas Mari Carmen Rouco, la otra lotera de Alcázar, que sí tuvo la fortuna de llevarse un pellizco.

Su décimo premiado no lo compró en la administración, sino que lo adquirió su marido en el bar Cascudo, donde hicieron de oro a los vecinos de San Xoán de Alba y de los alrededores.

Allí los décimos también vuelan a una velocidad de vértigo. Solo hace falta pasarse a tomar un café para ver como a más de uno le pica la curiosidad y prueba suerte. Y así, muchos.

"Puxémola á venda o luns pola mañá e xa levamos vendidos máis de 360 décimos. Non nos van chegar a nada", dice con una sonrisa interminable David Eimil, mientras recuerda que el año pasado vendieron en total 550 desde julio hasta unos días antes del sorteo.

En esta ocasión, el 55.078 se podrá adquirir en exclusiva en este negocio —se despacharán 1.700 décimos—. "Antes de que chegara xa tiñamos a moita xente preguntando pola lotaría. Os de por aquí xa a compraron case todos e tamén xente de paso que a levou o ano pasado e repite. Pero non a reservamos", dice el joven, quien todavía se muestra emocionado recordando aquel 22 de diciembre, un día que cambió la vida de muchos de sus vecinos y clientes. Y de ellos mismos.

"Cando vexo vídeos e escoito o número aínda se me poñen os pelos de punta, é o mesmo que me pasa co gol de Iniesta", reconoce David, quien pudo cumplir su sueño de estrenar un cortacésped. Otros sustituyeron el coche y algunos hicieron reformas en sus viviendas. Pequeños cambios de un gran premio.

Lo que sí se mantiene es la ilusión por que Vilalba vuelva a ser el epicentro de la fortuna. Con las ventas disparadas, las probabilidades crecen. ¿Quién dice que no pueda volver a tocar?