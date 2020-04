González Formoso pide por carta a Feijóo "coordinación" para reactivar la economía

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, solicitando la creación de un grupo de trabajo entre distintas administraciones para coordinar "planes, recursos y medidas" de cara a la reactivación económica en Galicia tras el fin de la crisis sanitaria. En concreto, plantea que esté representada la administración estatal y autonómica, junto con las cuatro diputaciones gallegas y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

"Para coordinar todos los planes, recursos y medidas de las administraciones en el ámbito del empleo y el apoyo a pymes y autónomos para que estas podan llegar al máximo número de ciudadanos". "Una vez que superemos esta crisis sanitaria, va a ser fundamental para la recuperación económica de Galicia que coordinemos las acciones de todas las administraciones para remar juntos en la misma dirección, evitar solapamientos y duplicidades e intentar optimizar la eficacia de los recursos públicos", afirma.

"NO DEJAR A NADIE ATRÁS". Por otra parte, avanza que la Diputación de A Coruña trabaja ya en un plan de reactivación económica de la provincia. No obstante, en su escrito, considera que sería necesario "hacerlo de forma conjunta y coordinada para cubrir todas las necesidades y no dejar a nadie atrás". En su misiva, el presidente de la Diputación de A Coruña añade que "el impacto económico de la pandemia del covid-19 llevará consigo que todas las administraciones hagamos un importante esfuerzo para reorientar los recursos públicos a favor de la reactivación económica de Galicia y de la protección a los sectores más desfavorecidos de la sociedad".

Por ello, apela a la necesidad de "trabajar unidos en la inmensa tarea de reconstrucción social y económica de nuestro país", situando, además, empleo y servicios sociales como "prioridades absolutas".

ACTIVIDAD PROVINCIAL. Ya en el ámbito de la actividad de la institución coruñesa, asegura que "en cada área habrá partidas intocables", pero avanza que están analizando "qué fondos no se van a usar y se pueden reasignar a prioridades sociales" o nuevas líneas para "apoyar a trabajadores, pymes y autonómos".

Por otra parte, confirma que en los próximos días se dará luz verde definitiva al Plan de Servicios Sociales Comunitarios, con una inversión de casi siete millones de euros, que permitirán a los ayuntamientos coruñeses de menos de 20.000 habitantes contratar a unos 280 profesionales del área social como administrativos, técnicos o personal de ayuda a domicilio.