Gontán abraza a tradición por Santos

O tempo deu un respiro e invitou a miles de persoas a achegarse a Gontán, en Abadín, con motivo da ancestral Feira de Santos. Alí os agardaban centos de postos de roupa, de apeiros de labranza ou relacionados coa arte cabalar, así como as tradicionais rosquillas e as castañas asadas.

Pero o meirande atractivo está no recinto feiral, onde se congregan compradores e interesados en gando cabalar e vacún. O número de animais mantívose en cifras similares a ocasións anteriores, mentres que a súa calidade foi superior, así coma o seu prezo.

A sorpresa estivo no reparto de galardóns, xa que aos sete premios iniciais, con 700 euros a repartir equitativamente, se sumaron a última hora dous premios máis. Entre os gañadores hai nomes habituais e seis do concello abadinés. Como mellores exemplares equino e bovino venceron o de Jorge Gómez, de Viveiro, e o de José Basanta, de Castromaior, respectivamente, mentres que a mellor cría de cabalo foi a de Darío García, de Gontán, e a elexida no apartado vacún foi a de Estefan Doval, da parroquia pastoricense de Vián. O mellor equino de silla foi o do vilalbés Orlando García.

En canto ao número de exemplares, Manuel Rego, de Labrada, alzouse por segundo ano consecutivo como o que máis gando cabalar aportou, con máis de 20 cabezas, mentres que Rocío García, de Candia, presentou 90 vacas e tenreiros.

Ante as dúbidas do xurado, "pola equidade en canto a beleza e calidade dos cabalos e eguas inscritos para o concurso, optouse por entregar un par de cheques máis, valorados en cen euros cada un", explicou Patricia Fraga, concelleira responsable desta festa, quen tamén recalcou o aumento nas inscricións para os premios. Así, a banda de exemplar equino de máis calidade foi para o animal do abadinés José Hermida, e a mellor cría foi a da súa veciña, Celsa Balsa.

A pesar de ser unha feira con devoción cara a eses animais, o certo é que algúns presentes percibiron que o sector porcino foi o que máis transaccións acaparou, cuns prezos que rondaban os 200 euros polos exemplares de 120 quilos e entre 90 e 110 euros polos leitóns, o que contrasta coa tendencia á baixa nas vendas de reses e cabalos.

Como novidade para os máis pequenos da casa, nesta edición púxose en marcha o Planetarium Ciencia Kids, que ofreceu varias sesións de cine gratuítas nunha gran cúpula instalada no novo edificio do Concello. Á temática científica engadíuselle o atractivo da tecnoloxía 3D.

Na Feira de Santos de Gontán o sentimento xeral dos presentes era de satisfacción polo bo ambiente da celebración, que culminou co típico xantar a base de polbo e churrasco e a posterior verbena a cargo do Grupo Fénix.