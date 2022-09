Din que nun treito do río moi preto da praia fluvial de Ribas do Miño, na localidade chairega de Muimenta, hai un perigoso pozo. Un túnel escuro que conduce non se sabe moi ben a onde. Entre lendas e certezas, e co nome deste misterioso lugar como emblema, naceu o Festival Pozomouro, un verdadeiro goio infindo de arte e de festa que na xornada deste sábado celebrou a súa segunda e exitosa edición.

O parón pola pandemia non minou as forzas dunha vintena de mozos de Muimenta, os promotores dunha cita que chegou para quedar, e que tamén conta coa estreita colaboración da asociación Aquilino Iglesia Alvariño e co apoio do Concello de Cospeito.

Entre todos lograron confeccionar un programa moi completo e ambicioso para un evento que está empezando, e que este sábado arrincou cunha camiñata a carón do río dunha hora e media de duración, e proseguiu cunha actividade de biodanza á que se sumaron unha ducia de persoas.

Cartel do Festival Pozomouro de Muimenta. EP

Un dos pratos fortes da xornada chegou na sesión vermú, coa actuación de Catuxa Salom, "unha artistaza", según confirmaron os que tiveron a ocasión de vela, que fixo vibrar toda a praia fluvial coa súa música de fusión galega e latinoamericana.

E da intensidade do concerto pasouse á calma, coa celebración das tradicionais merendas campestres, que se prolongaron con charlas, xogos de cartas e algunha sesta reparadora.

Asistentes ao Festival Pozomouro de Muimenta. M.M.

E é que para superar a tarde, que estivo repleta de actividades, facía falta recuperar folgos. Tal e como se desmostrou despois entre os que se animaron a participar nunha divertida xincana ou os que decidiron aprender cousas novas no obradoiro musical que impartiron o investigador e artesán Sito Carracedo e o músico Roi Adrio.

📹 Así foron a xincana, o Pozo Miúdo adicado aos máis pequerrechos e o ambiente nos postos de artesanía e nos ensaios previos aos concertos nocturnos durante o Festival Pozomouro de #Muimenta pic.twitter.com/pBbfln3QmG — El Progreso A Chaira (@elprogreACHAIRA) September 4, 2022

Tamén se promoveu un dobre espectáculo circense, actividades para os máis pequenos no Pozo Miúdo, un recital poético no que interviron Rafa Lobelle, Daniel Irimia e Rochi Nóvoa ou un coloquio no que se abordou a problemática das minas e os eólicos na contorna, e no que estiveron presentes os expertos Margarida Prieto, Xoán Doldán, Nery Díaz e Andrés Castro.

Para deixar testemuña desta xornada tan completa, especial e inesquecible, elaborouse un mural permanente e colaborativo a través dunha actividade dirixida polos artistas Adrián Anllo –veciño de Muimenta e autor da obra que ilustraba o cartel desta segunda edición–, Cristian F. Caruncho, Álex Mosquera e Pablo Rodríguez.

Participantes na xincana do Festival Pozomouro. M.M.

E como fin de festa chegaron os concertos, que nesta ocasión contaron con ata dous escenarios, que construíron os propios organizadores, e nos que se subiron Sofía Espiñeira, Pedro Campos e os grupos Brazil Love Affair e Pillaband´s.

Este festival, que como mínimo "duplicou" asistentes con respecto ao seu debut, quere seguir crecendo, pero sen perder a súa esencia. Esa que o sitúa como un espazo aberto a todo e todos.