Goente capea el mal tiempo con sabor

Ni la bajada de las temperaturas ni la lluvia intermitente. Nada consiguió empañar la undécima edición de la Feira do Queixo e do Mel celebrada este domingo en la parroquia pontesa de Goente, un pequeño rincón que se volvió a llenar de gente, pero sobre todo de mucho sabor.

Una treintena de expositores, que se repartieron bajo una inmensa carpa instalada para la ocasión, pusieron a la venta diferentes artículos de alimentación y artesanía que hicieron las delicias de los visitantes, que no dudaron en llevarse para casa algunos de esos productos elaborados artesanalmente.

Además, a lo largo de la jornada se celebraron entretenidos talleres de cestería y de elaboración de quesos, estos últimos dirigidos a los más pequeños de la casa, quienes pudieron aprender paso a paso a elaborarlos para después saborearlos. Durante toda la mañana, hubo también degustaciones con propuestas gastronómicas en las que se pusieron en valor los productos de esta feria, el queso y la miel, pero también otras razas autóctonas como el porco celta o la cachena.

"Queremos que sea una feria participativa, que los visitantes puedan conocer a los productores y ver las posibilidades de emprendimiento que hay en el rural", explicó la concejala de turismo, Elena López, quien se mostró "encantada" con el numeroso público que se acercó a Goente.

También estaban contentos en la Casa do Mel. "Para o día que fixo non podemos pedir máis. Houbo moita xente e as vendas funcionaron bastante ben", explicó su presidente, Manuel Ferreira, confirmando que esta es ya "unha feira máis que consolidada" en el calendario festivo de la localidad.

La cita, que se prolongó también durante la sesión de tarde, se clausuró con un espectáculo de malabares y teatro, a cargo de la compañía Kandengue Arts, y con la entrega de diplomas a las mejores mieles que concurrieron en la duodécima cata promovida dentro de las XX Xornadas Apícolas do Eume.

En total se presentaron 34 muestras. En la categoría de mieles claras, el jurado otorgó una mención especial al productor Jesús Fernández Doce, de Valdoviño, mientras que el primer premio recayó en María Dolores Lage, por una muestra recolectada en Viveiro.

Esta apicultora hizo doblete, ya que también conquistó los paladares de los miembros del jurado en la categoría de mieles oscuras, donde se llevó el primer premio por un producto recogido en Muras.

Además, César Castro Piñón se llevó otro reconocimiento por una miel de Ourol e Iván Díaz Souto, una mención especial por su muestra recolectada en Vilalba.