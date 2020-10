Goente apuesta por exaltar el queso en el cierre de la jornada alternativa a la feria

Si el sábado fue el día dedicado a la miel, este domingo el gran protagonista de las jornadas de exaltación organizadas en Goente como alternativa a la tradicional feria gastronómica fue el queso, el otro indispensable en una cita que este año no se pudo celebrar debido a la crisis sanitaria del covid-19.

"Este año no pudo ser como siempre debido a la pandemia y tuvimos que limitarnos, tanto en espacio como en número de personas por aforo, pero no queríamos dejar de hacer algo este fin de semana", explica Raimundo Meizoso, responsable de la firma local Queserías del Eume, pieza fundamental, junto a la Casa do Mel de Goente, en la organización de una feria que impulsa el Concello de As Pontes desde hace algo más de una década.

"Nuestro objetivo con estas jornadas es que la gente sepa más sobre el mundillo del queso y seguir teniendo presencia, pero no hay venta", indica Meizoso, que reconoce que la Feira do Queixo e do Mel de Goente es para ellos "un muy buen día de ventas", en el que, según los datos de las últimas ediciones, pueden comercializar alrededor de 350 o 400 kilos de queso.

Ante la ausencia de la feria, una treintena de personas participaron ayer en una cata que reunió quesos de las cuatro denominaciones de origen gallegas -Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón y Cebreiro- y tres productos de Queserías del Eume.

La catadora Salomé Beiroa acercó a los asistentes algunas de las claves para degustar mejor el queso -como cortarlo siempre en cuñas o no comerlo frío para que no pierda el sabor- y habló de la importancia de sentidos como la vista y el olfato en el proceso de saborear cada producto.

AUMENTO EN VENTAS. "A nuestros quesos les falta mucho recorrido con respecto a otros porque empezamos hace tan solo dos añitos a mandar producto fuera de las fronteras de Galicia. Estamos mandando algo por Europa, Madrid, Cádiz... Pero creemos que hay mercado para todos", indica Raimundo Meizoso.

La fábrica de Queserías del Eume, que empezó hace décadas como una pequeña empresa familiar, cuenta en la actualidad con diez trabajadores y produce alrededor de dos millones de kilos de queso, con la elaboración de siete variedades diferentes, entre los que hay de barra, curado, ahumado o Tetilla. "Seguimos creciendo. Este año aumentamos un 9% en ventas", confirma el responsable de Queserías del Eume.

Presentación del Aula de Productos Lácteos

Las jornadas acogieron también una charla de la situación del sector lácteo y los servicios del Aula de Produtos Lácteos de la USC y la granja experimental del Campus Terra, de la mano de Pedro Fiz Rocha y José Manuel Rebolo.



I+D+i

"A finalidade desta participación é pór á disposición das empresas artesás da comarca do Eume as instalacións e recursos e potenciar a I+D+i dos pequenos produtores", explican desde la USC .