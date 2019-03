El gobierno local vilalbés aprueba en solitario un presupuesto "saneado"

La alargada sombra de las elecciones municipales del 26 de mayo estuvo muy presente en el pleno extraordinario celebrado este miércoles en Vilalba, en el que, con un cruce constante de acusaciones entre todos de estar haciendo campaña electoral, el PP aprobó en solitario el presupuesto de 2019, que asciende a 11.824.959 euros. El alcalde, Agustín Baamonde, destacó que se trata de "un orzamento claramente saneado", mientras que la oposición centró sus críticas en la falta de diálogo en la elaboración y en el escaso tiempo que tuvieron para estudiarlo.

El regidor precisó que las cuentas se reducen con respecto a 2018 por el descenso en la recaudación, al haber bajado impuestos, y afirmó que su objetivo es "dar resposta as demandas da cidadanía", reseñando que un 23% del total se destina a gasto social, un 7% a educación, un 10% a cultura o un 10% a deportes.

El PSOE amenazó con impugnar las cuentas al detectar discrepancias, pero se le dijo que tenía mal la documentación

El edil socialista Luis Fernández no entró "en el fondo" del prepupuesto y se negó a debatirlo, pidiendo solo su retirada. Avanzó además que el PSOE lo impugnaría si se aprobaba, al detectar que las "bases de execución orzamentaria non coinciden co orzamento", en apartados como las subvenciones a asociaciones. "Son totalmente distintas", aseguró, tildando de "gravísimo que se nos intente colar algo así".

El alcalde descartó la existencia de esta discrepancia y, al final del pleno, la interventora -la secretaria y ella estuvieron repasando los datos-, intentó aclarar donde estaba el fallo, explicándoles a los socialistas que la documentación que ellos tenían no se correspondía con la versión definitiva y válida que constaba al cierre del expediente.

El portavoz de Vilalba Aberta, Modesto Renda, también se negó a entrar a valorar las cuentas e inclusó se negó a votarlas, ausentándose del salón de plenos. Tildó de "farsa" la propuesta presupuestaria del equipo de gobierno, criticando la falta de planificación y de debate "do instrumento político máis importante", lo que a su juicio muestra un "intolerable desprezo á institución municipal e á veciñanza". Los argumentos de Renda se vieron reforzados por la presencia de varios compañeros de partido, que acudieron al pleno con carteles en los que se podía leer "Cero transparencia marca PP" o "Orzamento de imposición".

El portavoz del BNG, Félix Jorquera, aseguró que en el que fue "o meu derradeiro pleno de orzamentos" -ya anunció que no volverá a presentarse- podría repetir exactamente lo mismo que en el primero. "Non se usan para buscar un mínimo de diálogo e de consenso", dijo, lamentando que el PP utilice su mayoría absoluta "para apisonar calquera aportación que se poida facer deste lado". Reseñó también la falta de tiempo "para revisalo en profundidade" y aseguró que la única razón por la que se llevaba a pleno "é porque é obrigatorio, senón non o traían".

Tras oír todas las intervenciones, Baamonde lamentó que "a oposición non quere debater os orzamentos" y defendió que no tienen "as orellas cerradas" y sí escuchan y aplican propuestas.

UNANIMIDAD. En el pleno extraordinario, cuya convocatoria también fue criticada por la oposición al faltar poco más de una semana para el ordinario, se aprobaron además, con el voto favorable de todos los partidos, el convenio con la Xunta para renovar el abastecimiento de la Rúa do Calvario y la modificación del contrato con Urbaser para mejorar la recogida en la zona rural.