El gobierno local de Guitiriz valida un presupuesto de 4,2 millones para 2021

La corporación municipal de Guitiriz despidió el año con un pleno extraordinario que incluía un único punto en el orden del día, la aprobación de un presupuesto de 4.273.903 euros para el año 2021, que salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno socialista, la abstención del BNG y el voto en contra del PP.

La alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, recordó la "complexidade" de elaborar un presupuesto en la actual situación de emergencia sanitaria, por lo que han preferido guiarse por la "prudencia" y "ser realistas, afrontando os gastos correntes e de persoal e investir da mellor maneira posible". Aun así, aseguró que "os orzamentos están equilibrados e axustados" y que son "eminentemente sociais", pensados para atender las necesidades de la población.

Tanto el portavoz del PP, Xosé María Teixido, como el del BNG, Xosé Lois González Souto, Pereira, criticaron la exigua partida de inversiones reales, que se reduce a solo 20.000 euros.

"Supón só 0,46% do orzamento, cando a de 2020 era o 4,18%, con 183.000 euros", dijo Teixido, que tildó de "irrisorio" este capítulo y advirtió que estarán "atentos aos cambios de partidas". Por su parte, Pereira se refirió a "unha baixada do 79%" con respeto al pasado ejercicio y detalló que solo se reservan fondos para comprar equipos informáticos, mobiliario urbano y mobiliario para el concello. "Non se luciron moito, non vai nada para melloras no concello", afirmó, reclamando actuaciones en diversos lugares, como la Casa Barxa y la Casa Habanera.

Morandeira explicó que han preferido no incluir las ayudas que deben percibir de otras administraciones, como el plan único de la Diputación o el plan de mejora de caminos y el fondo de compensación ambiental de la Xunta, además de otras posibles subvenciones estatales, como las recibidas del Idae, porque en las actuales circunstancias "non se sabe con cales se pode contar".

Aun así, aseguró que se gastará el remanente de tesorería —ronda los 2,7 millones— que se les permita y garantizó que optarán a todas cuantas ayudas sean posibles para incrementar el presupuesto, como se hizo en este ejercicio ya que, según explicó, se invirtieron casi 1,9 millones más de lo previsto. Además, quiso reseñar que "a boa elaboración" de las cuentas de 2020 permitió afrontar sin problemas los imprevistos derivados de la pandemia.

Teixido mostró su sorpresa por la reducción de las cuentas en unos 122.000 euros en comparación con las de 2020, lamentó que se presenten "fóra de prazo" y las calificó de "corta e pega", criticando que se incluya la previsión de cobrar tasas como las de las terrazas, pese a la situación de la hostelería, a lo que Morandeira le explicó que se les eximiría igual que se hizo este año si las actuales circunstancias se prolongan.

El portavoz popular hizo hincapié además en la "abultada" partida de personal, que se lleva más de 2,4 millones, el 56,8% del presupuesto, que la regidora justificó en la prestación directa de la mayoría de los servicios municipales.

Con respeto al personal, Pereira pidió que se cubran las plazas vacantes que están presupuestadas y que los procesos selectivos sean transparentes. El nacionalista, que ve las cuentas "baleiras de contido", pidió más ayudas para las asociaciones "que traballan" —la partida es de 73.200 euros- como por ejemplo Xermolos, por su labor dinamizadora y la regidora le recordó que el apoyo que se les da no es solo económico.