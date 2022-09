El Gobierno impulsa obras de mejora en los Paradores de Monforte y Vilalba

El Gobierno central destinará una partida de 2,1 millones de euros para la mejora y conservación de los Paradores de Monforte de Lemos y Vilalba. Esta cantidad procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, y su finalidad es impulsar la rehabilitación, mantenimiento y embellecimiento del patrimonio histórico nacional.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de una ambiciosa apuesta realizada por el Gobierno "para la mejora y mantenimiento" del "inmenso patrimonio histórico dentro de la red de Paradores de Turismo", según subrayó el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en la presentación de este programa, en un acto que tuvo lugar este lunes en el Parador de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

En el caso de las actuaciones que se llevarán a cabo en estos dos Paradores de la provincia, desde la Delegación del Gobierno en Galicia explicaron que en el de Monforte de Lemos se invertirán un total de 1.271.823 euros. Esta obra consistirá en la restauración de la muralla medieval, la torre, las cornisas y las fachadas del edificio, así como la renovación del alumbrado monumental de toda la zona exterior.

La inversión prevista para las obras del Parador de Vilalba es de 841.424 euros y, en este caso, los trabajos se centrarán en la conservación y mantenimiento de la torre, así como la mejora de la iluminación monumental exterior y la del almenado.

La subdelegada del Gobierno de Lugo, Isabel Rodríguez, destacó por su parte "o compromiso do Goberno coa preservación do patrimonio cultural da provincia de Lugo, como ferramenta para potenciar o turismo responsable e o desenvolvemento económico do territorio, xerando emprego e ampliando a competividade destes destinos turísticos".

En este sentido, puso en valor los Paradores de Monforte de Lemos y Vilalba, como ejemplo de "dous monumentos que contan cun atractivo incuestionable e consolidado nos últimos anos co aumento de visitantes nacionais e internacionais" tanto en las comarcas de la Ribeira Sacra como en la de Terra Chá.

Isabel Rodríguez también subrayó, en esta línea, que con las actuaciones previstas por el Gobierno en estos edificios "protexemos dous bens que atesouran valores culturais, paisaxísticos e etnográficos dos que debemos sentirnos moi orgullosos todos os lucenses".

23,6 millones en Galicia

Además de actuar en los Paradores de Monforte y Vilalba, el Gobierno también ejecutará obras en otros cuatro de Galicia, concretamente, en los de Baiona, Ferrol, Santiago y Santo Estevo (Ourense).

Entre todos ellos, el que se llevará una mayor inversión será el Parador de Santiago, con 13,4 millones para la conservación de las fachadas Sur y Este, de los patios y claustros y de la Capilla Real.

A San Estevo se destinará 1,17 millones para rehabilitar fachadas; en Baiona, 6,69 millones para la muralla, y en Ferrol casi 119.000 euros para la iluminación monumental.