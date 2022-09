El Gobierno autoriza el cierre gradual de la térmica de As Pontes

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras recibir un informe de Red Eléctrica de España (REE), ha autorizado el cierre de dos grupos de los cuatro grupos de la central térmica de As Pontes (A Coruña), propiedad de Endesa.

El cierre de los otros dos grupos se autorizará condicionadamente, atendiendo al refuerzo de variables de disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico, informó el Ministerio.

En este sentido, y tras conocerse la decisión, Endesa ha presentado un plan de desarrollo de 2.682 millones de euros para Galicia, que generaría 1.361 empleos.

Este plan, sujeto a las preceptivas autorizaciones, plantea la sustitución de los 1.400 megavatios (MW) de carbón de As Pontes por 1.300 MW renovables, incluyendo además el plan de desmantelamiento de la central, la instalación de nuevos proyectos industriales en el emplazamiento de la térmica, el impulso logístico a la terminal del puerto de Ferrol y un plan de formación para las personas del entorno.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha reunido este lunes con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el futuro de la central y sus trabajadores sobre la mesa, una vez recibido el informe del operador de la red eléctrica sobre la solicitud de cierre de la planta presentada por la energética.

Aunque el Ministerio ya contaba con un informe de REE elaborado en 2020 para autorizar el cierre de los cuatros grupos de la central de carbón, con unos 350 MW cada uno, en la primavera de este año decidió solicitar un nuevo informe, a la vista de las tensiones provocadas en los mercados energéticos por la guerra en Ucrania y la elevada exportación de electricidad provocada por la sequía y la indisponibilidad de buena parte del parque nuclear francés.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que este segundo informe de REE contempla escenarios no previstos anteriormente, con distinta participación de la cogeneración y una elevada y constante exportación a los países vecinos.

Así, el análisis revela "la conveniencia de cerrar los dos grupos inoperativos y de que el cierre de los otros dos quede condicionado al refuerzo de variables de disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico mediante diversas medidas que se están poniendo en marcha, como el aumento de la disponibilidad de la cogeneración o el establecimiento de un mecanismo de respuesta activa de la demanda".

Ribera ha expuesto la situación a Endesa y ha recordado su"compromiso total" con zona afectada por el cierre, recordando que se ha puesto en marcha un Convenio de Transición Justa para desplegar instrumentos de apoyo a proyectos municipales, empresariales, de formación profesional y, especialmente, proyectos energéticos de renovables innovadores.

Además, ha exhortado a Endesa a promover proyectos de reconversión e inversiones alternativas en la zona, en cumplimiento del acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre, firmado en abril de 2020 entre el Gobierno, sindicatos y las empresas propietarias de las centrales.

A este respecto, Endesa ha actualizado la información sobre los proyectos que está promoviendo en el municipio, que, de acuerdo con sus cálculos, implican esa inversión de 2.682 millones y la generación de 1.361 empleos directos.

En un comunicado, la energética subrayó que "ni se va ni se desentiende de As Pontes y Galicia", por lo que, para sostener esta apuesta estratégica, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica, así como a la Xunta de Galicia y al Concello de As Pontes, este plan de desarrollo social y económico en la región que "muestra el compromiso con un proceso de Transición Energética Justa y la creación de valor en As Pontes y su entorno".

Futuro garantizado para los empleados

Igualmente, la estrategia de la compañía recoge que todos sus empleados se van a recolocar en otras áreas de la empresa, en el desmantelamiento, en los planes de futuro o se acogerán a planes de salidas voluntarias.

Los ejes en que trabajará Endesa tras la clausura irán así desde el desmantelamiento de la central, que tendrá una duración estimada de cuatro años y para el que se realizará un plan de formación que capacitará a las más de 130 personas que participarán en estas tareas, primando el empleo local y de los propios trabajadores de la central, hasta el impulso de nuevos proyectos renovables en la región.

Para ello, se abordará la tramitación de nuevos proyectos renovables para convertir la capacidad de la central en nueva potencia limpia, con la construcción de esos 1.300 MW de proyectos eólicos que permitirán crear hasta 2.300 puestos de trabajo durante la fase de construcción, y otros 274 empleos directos durante los 25 años estimados de vida útil de los parques eólicos.

Alianzas con Sentury Tire, Alcoa y Ence

La electricidad producida por esos parques respaldará proyectos industriales de la empresa Sentury Tire, así como un importante preacuerdo de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con Alcoa.

Endesa ya ha solicitado a la Xunta de Galicia el carácter estratégico y vertebrador de estos proyectos eólicos conforme a la ley eólica gallega para su tramitación prioritaria.

Otro de los ejes consistirá en la promoción de esos nuevos desarrollos industriales en los terrenos vinculados a la central. En concreto, la compañía ha detallado en primer lugar el proyecto con el fabricante de neumáticos Sentury Tire, que contempla la transmisión de 26 hectáreas de terreno en As Pontes para la construcción de una fábrica inteligente de neumáticos.

La puesta en operación de la planta requerirá una inversión de 477 millones de euros y supondrá la creación de 750 empleos directos. Endesa invertirá otros 229 millones para construir 191 MW eólicos para abastecer eléctricamente vía PPA a la factoría.

Junto a ello, Endesa ha alcanzado un acuerdo con Ence que prevé la cesión de 45 hectáreas de terreno del antiguo parque de carbones, donde esta empresa invertirá 355 millones de euros para una bioplanta para la recuperación, desarrollo y producción de fibras naturales recicladas a partir de papel y cartón recuperado. El desarrollo de esta iniciativa permitirá la creación de 150 puestos de trabajo directos y 400 indirectos.

El tercer proyecto para respaldar al sector industrial gallego es el preacuerdo de PPA con Alcoa centrado en el suministro de electricidad a precio competitivo durante 10 años procedente de 816 MW eólicos, de los que 611 MW están previstos en la zona de As Pontes.



Otro de los ejes de actuación será el nuevo papel logístico que Endesa ya está implementando, y reforzará aún más gracias a esos proyectos industriales, en la terminal del puerto exterior de Ferrol.