O goberno vilalbés confía en que a folga do lixo remate este xoves trala mediación

O Concello de Vilalba confía en que este xoves, día 14, "quede desconvocada definitivamente a folga de recollida do lixo", que comezaba o pasado día 21 de agosto, unha vez que a empresa encargada do servizo e os traballadores acudan á mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, fixada para as 11.00 horas na casa do concello.

"Facemos un derradeiro chamamento ao acordo entre ambas partes: os traballadores necesitan estabilidade laboral e salarial, a empresa paz social e a veciñanza de Vilalba un servizo de recollida de lixo que funcione con normalidade", defende o concelleiro de Servizos de Vilalba, Eduardo Vidal.

O edil tamén cualificou como positivo que Urbaser "recapacitase e aceptase a mediación do Consello de Relacións Laborais, tras a súa negativa inicial".

Dende o Concello lembran que Eduardo Vidal mantivo contactos nos últimos días tanto coa empresa coma coa representación dos traballadores para expresarlles "o compromiso e o esforzo do Concello para acordar as melloras que serían de ampliación directa na nómina dos empregados nas anualidades 2023, 2024 e 2025".