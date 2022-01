"Persoalmente, eu levo dez ou 15 anos coa idea de crear a asociación na cabeza e por fin se fixo realidade", confesa Francisco Javier García Canto, o presidente da nova Asociación Veciñal, Sociocultural e Medioambiental de San Martiño de Goberno, que nace co propósito de loitar para dinamizar esta parroquia de Castro de Rei e coidar o patrimonio que atesoura.

Nesta aventura acompáñano o outro grande impulsor do proxecto veciñal, Fran Fórneas, como secretario, xunto con Juan Carlos Pita, que exercerá como tesoureiro, e a vogal Teresa Abuín. "Nin Fran nin eu vivimos en Goberno, pero estamos moi vinculados co pobo, imos moito, sentímonos de alí e vimos necesario dar este paso", indica o presidente, que detalla que a nova entidade xa está rexistrada na Xunta de Galicia, máis aínda lle queda completar algún que outro trámite. "Tería que ser máis fácil de crear unha entidade así, porque hai moitos requisitos", apunta.

Están a dar os primeiros pasos cunha sorte de xestora, xa que non poideron iniciar aínda a incorporación de socios ou celebrar unha asamblea —algo que a situación actual dificulta— mais contan con obter unha moi boa resposta, dada a receptividade amosada ata o momento cara a este proxecto.

"Os veciños acolleron moi ben a idea e están encantados. Todos nos din o mesmo, "a xuventude enterádesvos de todo", conta Fran, que lembra que aínda que en Goberno nunca houbo unha asociación de veciños —a máis próxima é a da Ponte de Outeiro—, si que hai outras dúas entidades —a comunidade de montes e a asociación Val de Francos— que organizan o Entroido das parroquias de Goberno, Ansemar e Balmonte.

As primeiras cousas que queren facer son organizar unha comida veciñal, recuperar o teleclub de Anoca ou amoblar a escola

PROXECTOS. Ideas para levar a cabo non lles faltan. Así, o primeiro que queren facer é crear perfís da asociación nas redes sociais para darlle difusión á información e ás actividades da parroquia, na que están censados máis dun cento de veciños; manter unha reunión co alcalde de Castro de Rei para presentarse, contarlle os seus obxectivos e abordar posibles actuacións; ou promover, cando as circunstancias o permitan, unha comida de confraternidade veciñal.

A directiva da nova entidade tamén ten claro que quere servir para canalizar propostas, "porque ás veces non se fan as cousas non porque non haxa disposición, senón porque non hai quen organice", e buscará impulsar a conservación do patrimonio co que conta San Martiño de Goberno.

"As administracións fan moitas cousas, pero ten que haber quen mire por elas, hai que mantelas, e a única maneira de conseguir fondos para iso é a través dunha asociación", precisa Fran, que pon como exemplo o lago de Regofungude, acondicionado pola Confederación Hidrográfica Miño Sil hai varios anos. "Está moi mal conservado e unha das cousas que queremos facer é acondicionalo", avanza o presidente, quen asegura que "hai milleiros de cousas para facer". E pon máis exemplos: "A escola da parroquia, que se usa como local social, está arranxada, pero fáltanlle os mobles".

Outro dos obxectivos é recuperar o antigo teleclub de Anoca que, ademais da relevancia que tivo para a parroquia, para Fran ten un valor sentimental, pois fíxerono seu avó Edelmiro e Agustín, outro veciño de Anoca.