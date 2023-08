Gesto debulla os seus lazos con Vilalba nun emotivo pregón que abre as festas

"Que vila esta a nosa, que mostra o seu amor pola cultura, pola poesía e pola literatura nada máis comeza a celebrar", dicía a xornalista "100% vilalbesa" Marta Gesto Lagüela nos instantes finais do emotivo e aplaudido pregón das patronais de San Ramón e Santa María, para ela "as mellores festas do mundo".

No discurso, animaba á veciñanza a gozar de cada pequeno detalle dunha cita que lle serviu de fío condutor para, nun exemplo dese "gusto polo traballo miúdo" que dixo ter adquirido como segundo clarinete na "escola de vida" que foi para ela a banda, facer unha crónica, cun inmenso cariño e cun chisco de nostalxia, do concello no que aprendeu a explicar "de quen son" -algo "impensable" fóra- e das xentes que axudaron a definir a quen hoxe é a directora xeral do xornal dixital InfoLibre e, en Vilalba, "e só en Vilalba", é "moitas cousas máis". Sobre todo, "unha de vós".

A "filla do Julio da Grandisca", un dos moitos nomes polos que responde quen ten "un cuarto" de Oleiros, de Sancovade, de Mourence e de Lanzós, lembrou os amigos de seu pai e a afección deste, "socio de toda a vida", polo Rácing, ao que felicitou polo ascenso, sen esquecer o "moito" que se disfrazou no seu baile.

A "neta do Tilleira", que foi "alumna de Doña Mercedes" e tivo "a sorte" de estudar no Insua, viaxou ás súas primeiras xiras na fraga dos Prietos e ás sucesivas, onde aprendeu o valor da "pandilla, a familia fóra da casa", esa á que nomeou un a unha e que hoxe segue aí, engadindo lembranzas e aprendizaxes.

"O meu San Ramón son eles, os amigos e a familia", aseguraba nas súas verbas a "filla de Inés", a que comeu "calamares no Fornos" e volve á infancia cada vez que ule o aroma das árbores da Praza de Suso Gayoso. A prima de Migueli, que mercaba "tebeos na Ponte" e os "primeiros libros na Segrel", a que lía a Agustín Fernández Paz, incidía en que esta festa convida a "compartir".

A "irmá de Elena", "a que foi a pasantía de Héctor", que comía "boliños de leite nos Marios e lambetadas de Lambuxes", puxo en valor as moitas ensinanzas vilalbesas coma a "debater", "a respectar opinións diversas" e a "escoitar".

A "sobriña do taxista" e "cuñada do Manu" debullou os "piares de Vilalba", cun especial fincapé no Hospital Asilo -aludiu ao acontecido nas residencias en Madrid durante a pandemia-e o labor que lugares como o Asilo de Vilalba e o mundo dos coidados desempeñan para garantir "o fin da vida con dignidade".

A que comeza a "ser coñecida nalgúns parques da vila coma a tía de Iria e de Alba", que aprendía a nadar na Madalena e xogaba "fatal" ao básket, volveu aos albores da banda con Pepe Guntín, dos que foi partícipe, para salientar a boa música que se pode gozar de balde nas festas, cando noutros lugares "hai que gastar moito", e a longa tradición musical de Vilalba dende 1850, ben representada onte por Entre Lusco e Fusco, Pandereteiras de Andrade e a propia banda, coa que cantou Lambe Lambe, para despedir no auditorio municipal o acto do XLIX Certame Literario.

Actuación de Entre Lusco e Fusco. C.P.

Alí, Gesto recibía de mans da concelleira de Cultura, Tamara Rodríguez, encargada tamén de introducila, un agasallo, mentres que a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, se encargaba de entregarlle o premio a Xurxo Alonso, gañador da convocatoria que dá nome ao evento que inaugura oficialmente as festas do San Ramón.

"Honrado de estar en Vilalba" amosouse o escritor, agradecido de poder recoller o "premio máis antigo de Galiza, o de máis grande contía económica -7.000 euros-e o que goza dun xurado de maior prestixo".

E antes de recitar algúns dos poemas que conforman as súas Cartas de Conxo -musicado un deles, Fomos nós, para o acto por Corredores de Sombra-, Alonso desexou que o premio se manteña "máis alá das mil primaveras de Cunqueiro".

Coma as Festas de San Ramón e Santa María no corazón dos vilalbeses, que este mércores podían gozar na Praza de Santa María do concerto de Os D'Abaixo e por diante teñen catro días máis para gozar dunha festa, en palabras de Marta Gesto, "que empeza na casa e se comparte na rúa".

Programa: Días grandes para as patronais

Os pasarrúas de Entre Lusco e Fusco e Andrade, este xoves, e de Buxos Verdes e Mato Vizoso, este venres, abrirán as xornadas de San Ramón e Santa María.

Día 31, o do patrón

Los Españoles amenizará a vermú trala misa (12.00) e a procesión, e repetirá á noite con París de Noia. O estadio Roca acollerá o Memorial Jorge Tato (18.00) e as pistas de tenis da Magdalena, as finais do XXX Torneo San Ramón. A Banda de Vilalba ofrecerá o seu tradicional concerto (20.00) na Praza da Constitución.

Día 1, o da patroa

Trala misa (12.00) e a procesión, Magos animará a vermú e a verbena na Praza da Constitución, onde ás 20.00 horas tamén actuará Bregadiers. Kubo tocará no Campo da Feira pasada a medianoite.

Fin de festa

O 2 haberá o torneo de rugby e o festival Pepe Guntín e tocarán Cerna de Árbol, Mestura de Nete, Principal e Assia. O 3, o Día da Parroquias honra á de Noche e animan Galilea, Cerna e a Charanga de Vilalba.