O GDR Terra Chá publica un libro con cruceiros dos dez concellos

Cruceiros, cristos, cruces, esmoleiros, calvarios e viacrucis máis senlleiros en cada concello. Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Riotorto, Vilalba e Xermade. Este é o título do libro que veñen de editar o profesor e etnógrafo Mario Saavedra Pérez e o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra Chá, no que se recollen os elementos máis significativos existentes nos dez municipios que integran a asociación.

A obra profundiza en 60 elementos, xa sexa pola súas antigüidade, a súa singularidade ou a súa execución. Así, cada un dos dez concellos do GDR Terra Chá conta co seu apartado no que, ademais de contabilizar os cruceiros e outros elementos que hai e de debullar as características dos máis senlleiros -localización, descrición con motivos e textos, estado de conservación, orientación, historia, observacións, bibliografía relacionada e fotografías-, se ofrece unha presentación do municipio, dos lugares ou puntos de interese cos que este conta e das feiras e festas, mercados ou eventos máis relevantes.

Nas 250 páxinas do libro inclúese tamén un saúdo do presidente do GDR, José Antonio López Sierra, quen destaca que esta publicación, como moitas das anteriores de Mario Saavedra, contribúe a dar a coñecer "o traballo e sentimentos dos nosos devanceiros para que todos en xeral, xente maior e xuventude, non deixen no esquecemento os cruceiros, cristos, cruces, esmoleiros, calvarios e viacrucis espallados polas corredoiras, adros das igrexas , prazas montes... do mundo rural".

Mario Saavedra, no cruceiro do Calvario de Vilalba. C. PÉREZ

López Sierra incide no "firme compromiso" da entidade coa posta en valor "do que realmente é noso", un patrimonio "que nos lembra historias reais, lendas fermosas, dicires puntuais, mortes accidentais ou violentas, dirección de camiños da igrexa e sacramentais... e lugares de parolada da vida diaria de cada pobo ao carón dunha cruz ou dunha fonte". E é que, tal e como tamén se detalla no libro, a colocación destes elementos representativos da arte popular respondía a diferentes motivacións, dende a devoción ata a lembranza, sendo tamén puntos de parada para as comitivas fúnebres.

O limiar e a introdución profundizan nas motivacións desta publicación que tamén ofrece unha escolma de textos de diversos autores que escribiron sobre cruces e cruceiros.

A publicación péchase coa bibliografía relacionada e unha breve presentación do autor, que contou coa axuda dos seus dous fillos, Rafael e David, para a maquetación e as fotografías, e que une este volume a unha longa colección de obras nas que figuran as publicadas xunto a Fernando Arribas e José Manuel Blanco sobre os elementos da Terra Chá no marco do Proxecto Carboeira, que toma o seu nome dunha célebre saga de canteiros da parroquia vilalbesa de Román, autores de numerosos cruceiros na zona, así coma de nichos ou pontes.

Tamén é autor dunha serie de publicacións sobre cruceiros da Mariña, das que xa viron a luz obras sobre Alfoz, Xove, Valadouro, Mondoñedo, Foz e Ourol e ten en proxecto as de Cervo, Burela, O Vicedo e Viveiro, e colabou na Guía da Pastoriza, traballos todos para acadar un único obxectivo, que a memoria dos pobos non quede no esquecemento.

Hai máis de 1.200 elementos

Nunha detallada táboa, Mario Saavedra dá conta da existencia de máis de 1.200 elementos etnográficos inventariados, dos que 467 son cruceiros e 668, cruces. Tamén rexistra 86 cristos e unha ducia de esmoleiros, petos de ánimas, calvarios e viacrucis.

DESAPARECIDOS. A todos estes, que presentan diferentes estados de conservación, sumaríanse outros 230 de cuxa existencia se ten constancia, pero que xa desapareceron. Son o 12% do total galego.

Cruceiro de Lanzán, obra dos Carboeira (1906). EP

Reparto en centros escolares ou bibliotecas

Ademais desta publicación, da que se fixo unha tirada dun milleiro de exemplares e que o GDR Terra Chá distribuirá de xeito gratuíto en centros educativos, diversos colectivos ou bibliotecas, Mario Saavedra propón darlle continuidade con charlas e roteiros de carácter divulgativo polos diferentes concellos.

NECROTURISMO. A proposta dos itinerarios podería incluír tamén visitas a cemiterios da comarca coma os das parroquias vilalbesas de Alba, Goiriz ou Román, con nichos de estilo neogótico, e profundizar no valor material e inmaterial destes.