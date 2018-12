El GDR Terra Chá impulsa en Xermade dos proyectos emprendedores

El GDR Terra Chá destinó más de 110.000 euros en ayudas para impulsar dos proyectos emprendedores en Xermade, unas instalaciones que fueron visitadas ayer por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.

Acompañado por el regidor del municipio, Roberto García, y por el portavoz del PP en la localidad, Antonio Riveira, conoció de primera mano el trabajo que desarrollan en SenSucre, un obrador de cocina vegetariana que se asentó en la parroquia de Cabreiros y que, además de vender sus propios productos a domicilio y a través de puntos de venta en varios lugares de la provincia, promueve todo tipo de actividades y talleres.

Este proyecto, gestionado por Inés López Pereiro, recibió una ayuda de 9.780 euros -el 50% de la inversión- con la que se adecuó un local y se dotó del equipamiento necesario para iniciar su actividad.

El delegado territorial se mostró encantado con el resultado de las instalaciones y destacó que se trata "dun dos únicos obradores que hai asentados nun municipio rural na provincia de Lugo".

A continuación, Balseiro se desplazó al polígono industrial de Xermade para conocer el proyecto ejecutado en Xardinor, y que recibió 102.206 euros del GDR Terra Chá -el 43% del importe- para ampliar su instalaciones y construir un secadero de madera y una nave de almacenamiento.

Esta firma, dedicada a la construcción de estructuras de madera para exteriores, "mellorará" su rendimiento, según confirmó su propietario, Javier Rodríguez, quien aseguró que "o secadeiro permitirá baixar o 20% do peso da madeira e tamén os custos de transporte".

NO PRODUCTIVOS. Balseiro recordó que el GDR también financia proyectos no productivos que "redundan na mellora dos servizos no medio rural", como el que ejecutó en la parroquia xermadesa de Lousada -que tendrá una segunda fase-, y que permitió "a rehabilitación de elementos etnográficos para a súa posta en valor". Estos conformarán en un futuro un centro de interpretación.