GDR Terra Chá: fondos europeos para impulsar o rural

O Grupo de Desenvolvemento Rural 2 Terra Chá, que aglutina uns 150 socios de dez concellos —os nove chairegos e Riotorto— impulsa un total de 13 proxectos a través da convocatoria Leader 2021-2022, posible grazas a achega de fondos europeos xestionados por Agader. O desenvolvemento destas iniciativas supón o desembolso de case 1,3 millóns de euros, dos que 638.141,29 euros se corresponden coas axudas concedidas polo GDR Terra Chá.

A partida máis significativa é a de proxectos produtivos, con oito —cinco de nova creación e tres impulsados por mozos, dúas delas mulleres— que suman un orzamento de 1.077.542,29 euros e cos que se consolidan uns 45 empregos e se crean media ducia.

As propostas abranguen un amplo espectro que vai dende os servizos turísticos ata os productos agrarios. Así, apoiase a posta en marcha dun hotel e duns apartamentos turísticos, a construción dunha nave para almacenar estruturas de madeira, a rehabilitación dunha adega de sidra, a mellora dunha clínica veterinaria ou a creación dun local para fabricar xoguetes artesanais educativos. Tamén reciben axudas unha empresa de servizos industriais con drons e un proxecto de adaptación e suministro de maquinaria para ampliar unha fábrica.

No tocante aos proxectos non produtivos, subvenciónanse cinco actuacións, a maioría relacionadas cos servizos sociais, coma a única impulsada por unha entidade privada: a residencia de persoas maiores de Vilalba inviste 75.317,7 euros na dixitalización e automatización de procesos.

As outras catro están impulsadas por concellos e céntranse na creación dunha infraestrutura para o envellecemento activo no parque periurbano de Feira do Monte (Cospeito); a habilitación como telecentro da antiga escola de A Muxueira (Riotorto), a dotación de parques biosaudables en Dumpín e Ludrio (Castro de Rei) e o acondicionamento dunha vivenda social (Begonte). O investimento conxunto é de 145.622 euros.

A maiores do apoio que se presta a estas iniciativas, o GDR chairego desenvolveu catro proxectos propios aos que destinou 36.992,80 euros. Entre eles destacan a creación dun vídeo promocional da zona e o reparto de bolsas reutilizables no territorio do GDR.