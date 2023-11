El GDR Terra Chá aprueba 527.000 euros en ayudas para ocho proyectos

La junta directiva del Grupo de Desenvolvemento Rural da Terra Chá (GDR 2) se reunió este miércoles en Vilalba para abordar la aprobación de ayudas del plan Leader para ocho proyectos productivos que se ejecutarán en los municipios de Begonte, Castro de Rei, Vilalba y Xermade, que recibirán en total 527.000 euros.

La inversión que está previsto que realicen estas ocho iniciativas privadas supera los 1,2 millones de euros y servirán para la creación de unos ocho empleos y la consolidación de 60 puestos de trabajo.

Entre las propuestas que se van a acoger en la presente anualidad a la línea de ayudas del plan Leader, correspondiente a la ampliación de fondos del periodo 2014-2020, destaca la creación de dos restaurantes en construcciones singulares, como el Pazo de Souto, en el municipio de Begonte, y una vivienda catalogada e integrada en la limitación del conjunto histórico de Castro de Rei.

En este último concello también se ubican otros dos proyectos: la rehabilitación de un molino de agua para la molienda de cereales y la ampliación de maquinaria en una industria láctea.

La adquisición de nuevas máquinas también es el objetivo principal de otras dos empresas industriales de Vilalba y Xermade que presentaron sus propuestas al GDR Terra Chá. Por último, se dio luz verde además a la creación de un taller de piedra en la capital chairega.

La directiva del GDR sacó adelante también, en reserva -tiene una parte de la ayuda aprobada en firme y otra reservada por si hay ampliación de crédito-, la realización de un proyecto de optimización energética en un taller.

Lista de espera. De los proyectos presentados quedaron dos pendientes y sin asignación económica. El presidente de la Asociación de Desenvolvemento Comarcal da Terra Chá, José Antonio López Sierra, explicó que estas propuestas se activarán en el caso de que lleguen nuevos fondos.

Por otro lado, desde la entidad también se promueve este año la instalación de tótems de señalización en los concellos y la publicación de un libro sobre cruceiros de Terra Chá de Mario Saavedra.

Año 2023: treces proyectos aprobados

El GDR Terra Chá aprobó en el presente año un total de 13 proyectos, de los que ocho son productivos —se les dio el visto bueno ayer—, cuatro no productivos públicos y uno no productivo privado. Todos suman 742.260,41 euros de ayudas.



No productivos públicos



En este apartado, se incluye un proyecto de recuperación patrimonial para poner en marcha un aula de la naturaleza en Begonte; la rehabilitación de la antigua escuela de Outeiro, en la parroquia guitiricense de Pedrafita, para destinarla a telecentro para la modernización, digitalización y fomento del emprendimiento en el medio rural; una nueva fase de limpieza, excavación arqueológica y consolidación en el Castro de Saa, en A Pastoriza; y la mejora del entorno de la playa fluvial de Cabreiros, en Xermade.



No productivo privado



Se trata de la iniciativa del Cercud de Baamonde para convertir un viejo molino en centro de interpretación sobre el pan.