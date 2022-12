Gandeiros afectados polo saneamento entregan 500 sinaturas en Vilalba

Gandeiros procedentes dos municipios chairegos de Abadín, Xermade, Cospeito ou Muras acudiron este xoves ata a oficina comarcal da Xunta de Galicia en Vilalba para entregar 500 sinaturas esixindo "criterios fixos" e "melloras" nos procesos de saneamento gandeiro, despois de que as súas explotacións se visen afectadas ao aparecer por algún posible positivo en tuberculose, o que os obrigou a sacrificar "animais sans", segundo denuncian.

Esta problemática está afectando cada vez a máis concellos e a máis granxas, sobre todo nas zonas nas que fan aproveitamento dos pastos do monte veciñal. "Se un animal é reaccionante nunha explotación, como o aproveitamento é común, vincúlannos e inmobilízannos a todos, independentemente de que houbese ou non contacto entre animais", critican os gandeiros, asegurando que non sempre se establecen os mesmos criterios, pero que os danos son iguais para todos.

"No noso caso levamos sen ingresos dende o mes de agosto, paralizados e sen unha solución", asegurou unha gandeira da parroquia de Labrada, en Abadín, quen esixiu que a Xunta "se mova e inspeccione as vinculacións que hai ou non", ademais de pedir que se fagan "probas comparadas" para evitar o sacrificio de animais que non estean enfermos.

En canto aos que xa foron ou serán sacrificados, outros gandeiros afectados por esta problemática piden que unha vez que se teñan os resultados negativos do laboratorio "sexan indemnizados como animais sans", xa que aseguran que as perdas que están sufrindo son "incalculables".

"Temos familias, xente á que manter, e gastos que vai chegar un momento que non podamos asumir. Isto é unha desfeita", engaden, á espera de recibir algún tipo de solución.

Na convocatoria celebrada este xoves en Vilalba estiveron apoiados por representantes do Sindicato Labrego Galego, desde onde recordaron que este servizo "está privatizado" e que debería ser a Xunta a que o fiscalizase, ao denunciar que "os equipos que fan o traballo viron reducido o seu personal" e que isto provoca que se inicien saneamentos "en ata catro parroquias a un tempo", polo que as tarefas se "prolongan" cos inconvenientes que iso conleva para os gandeiros.

Para abordar estas cuestións, os afectados chairegos teñen pendente reunirse co director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, un encontro que está previsto para o 31 de xaneiro, en Santiago.



Medio rural

Dende Medio Rural afirman que é "falso" que as reses se sacrifiquen "ao primeiro reaccionante nas probas oficiais de diagnóstico da tuberculose". "Só son sacrificadas cando hai existencia de antecedentes da enfermidade, e segundo establece a normativa", indican.

Ademais, recordan que "a normativa de aplicación recolle que a proba da intradermotuberculinización é única no tempo e non pode ser obxecto de contraanálise". "Realmente o maior problema da proba, nos rabaños con antecedentes, son os falsos negativos, non os falsos positivos", din, mentres explican que os gandeiros se poden acoller a programas de erradicación cos que teñen dereito a indemnizacións, a maiores da liña de axudas autonómica para reposición de animais sacrificados de maneira obrigatoria.