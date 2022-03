Los ganaderos muestran su apoyo a los transportistas vilalbeses en una marcha

Ganaderos de la comarca chairega acompañan este sábado a los transportistas en una marcha por carreteras del entorno en señal de apoyo y respaldo entre dos sectores que viven "a mesma situación" con la subida de los carburantes y los costes de producción.

La marcha salió a las 11.00 horas del parque empresarial de Vilalba. Son unos 130 vehículos entre camiones, tractores, furgonetas de reparto y coches particulares. Recorren la carretera de Meira hasta el cruce de Lactalis y se dirigen al centro de Vilalba. Pasan por la Avenida da Cidade de Lugo, Rúa Galicia, Rúa da Pravia, Campo de puente y el polígono.

A su llegada a Vilalba fueron recibidos con aplausos.

"Estamos intentando botarlles unha man aos trasportistas que todos os días traballan con nós e que son parte fundamental da cadena de alimentación. Foron os que estiveron en primeira liña cando non se podía saír e penso que esta xente merece que no Ministerio lles dediquen media hora para que poidan explicar os seus problemas. Se temos que tirar o leite non é só culpa deles", manifestó Roberto López, portavoz de Agromuralla