La amazona lucense de 19 años Rocío Díaz Cortón tendrá este fin de semana una oportunidad para proclamarse, de nuevo, campeona de Galicia de raid hípica, una de las modalidades ecuestres más desconocidas y que antes ya practicaron su madre y su tía.

La cita, celebrada por el Club Hípico Terras do Miño, en Pol, se incluye dentro de una prueba del II Raid Internacional que organiza tanto la Federación Hípica Gallega (FHG) como la Federación Ecuestre Internacional (FEI), y acogerá, a lo largo de todo el fin de semana, a cerca de 70 jinetes.

El día grande de la lucense será, sobre todo, el sábado. La cita del campeonato gallego, al estar incluida dentro del II Raid Internacional, "será de velocidad libre, todos los caballos saldrán juntos y será mucho más vistosa", como explica la madre de la amazona, Pilar Cortón.

Un total de 100 kilómetros de velocidad libre en los que Rocío Díaz buscará mejorar los resultados del campeonato júnior en el que participó el pasado mes y donde acabó eliminada cerca del último kilómetro por una cojera de su yegua. "Ese era su principal objetivo de la temporada", explica su madre. "Este sábado no irá a por todas. Compite con la misma yegua (Sarabi D'Abalume) y su intención no es apretarla sino buscar más una clasificación que ganar la prueba. Esta temporada la situación clasificatoria es complicada, para subir de categoría tienes que hacer dos de cada tres raids y no te pueden eliminar en dos seguidos. Su idea es no arriesgar, el objetivo es asegurar", apunta Pilar Cortón.

Rocío fue campeona gallega en dos ocasiones y quedó cuarta a nivel nacional en 2017

Además de la prueba del sábado, que arrancará a las 9.00 horas, Rocío Díaz Cortón también disputará una prueba que el Raid Terras do Miño tiene preparado para la segunda jornada, la que se desarrollará a lo largo del próximo domingo. "Con otra yegua, Palmira D'Abalume, participará en el raid de 40 kilómetros para intentar clasificar al caballo", aclara su madre.

Esta prueba del domingo, a diferencia de la del sábado, será de velocidad controlada. En esta modalidad, los amazonas tienen que completar diferentes etapas en el menor tiempo posible, el caballo debe recuperarse rápido del esfuerzo y no superar las 64 pulsaciones al final de la etapa. Eso sí, existen fases de asistencia en las que se puede dar agua al caballo para que se hidrate y recupere de la mejor manera posible.

CORRER EN CASA. En un principio, la cita de este fin de semana se iba a celebrar en el club hípico de A Estrada pero por problemas organizativos finalmente fue el Ayuntamiento de Pol quien se encargará de abrir las puertas de la competición a los jinetes.

"En A Estrada solo daban el sí diez días antes y la organización, a través de Pablo López, pidió en un grupo si alguien lo podía acoger y ahí fue cuando hablé con el alcalde de Pol, Lino Rodríguez, para llevarlo a cabo", explicó Pilar Cortón.

Pol organizará esta prueba y el Nacional, que tendrá lugar en el mes de julio. "Correr en casa es otra cosa, ahorras dinero y, además, sabes dónde estás", dice Cortón sobre un evento que, por cierto, busca patrocinadores.