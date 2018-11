O gaiteiro Raúl Galego será nomeado Chairego de Honra este sábado

O gaiteiro Raúl Galego será nomeado Chairego de Honra o vindeiro sábado, 17 de novembro, en Vilalba.

O acto celebrarase no Centro Cultural e Recreativo ás 12.00 horas e contará coa participación músico Mero Iglesias, o xornalista Xulio Xiz, o escritor David Otero, o músico Xurxo Souto, o coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, ademáis propio gaiteiro de Agolada.

A cotinuación celebrarase un xantar no restaurante O Lanzós. O custo da comida é de 20 euros e os interesados en asistir poden apuntarse antes do día 15 no teléfono 646.413.890.

A asociación Xermolos e a Irmandande Manuel María, organizadores do Chairego de Honra, recoñecen deste xeito o labor de Raúl Galego a prol da cultura, así como os moitos anos que leva colaborando desisteresadamente con ambas entidades.