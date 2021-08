Gaitafilmes montará un estudo de posprodución en Ribeira de Piquín

A produtora de cinema Gaitafilmes adquiriu unha casa e unha palleira na aldea de Mestre en Ribeira de Piquín co fin de montar un estudo de posprodución para realizar o paso final das súas producións audiovisuais.

"É un proxecto que temos co obxectivo de diversificar a parte técnica do noso audiovisua", explica Andrés Goteira, director de cine e cofundador de Gaitafilmes. Ademais de ser un estudo de posprodución, queren realizar outras actividades como obradoiros, levar a cineastas, a produtores e todo aquel que se queira achegar ao cinema e a Mestre.

Este proxecto atópase actualmente nun proceso de busca de financiamento por parte da administración. "Estamos en contacto coa Xunta e coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) que ofrecen as axudas do Plan Leader, dirixidas a potenciar proxectos no rural sen vinculalos necesariamente á gandeiría", explica Goteira.

Lugares como Mestre sofren ese baleiro poboacional que ocorre en moitas outras zonas do rural galego. Tal e como explica o cofundador de Gaitafilmes, "no ano 1900, máis ou menos, Mestre tiña 74 habitantes e agora quedan tres".

O motivo da escolla do emprazamento do estudo non tivo moito debate. "Mestre é un lugar moi bonito, un sitio rural, de pedra, de moitos hórreos, todo o mundo debería vir a descubrilo porque desgraciadamente moi pouca xente coñece Ribeira de Piquín", sinala Goteira.

Desa querencia por crear e apostar por iniciativas que devolvan a vida e o pulo de xente nova ao rural nace este proxecto que aínda está en construción. "Carecemos do poderío económico para facer todo xa, polo que son proxectos que se fan pouquiño a pouco e para os que necesitamos as axudas para poder levalos a cabo", engade Andrés Goteira.

Pero que convertirán Ribeira de Piquín nun punto clave no apartado técnico de todas as súas producións audiovisuais que están por vir, como tamén o é como escenario das súas rodaxes.

Gaitafilmes aposta con este estudo por recuperar e encher de vida un lugar que non querían que quedase no abandono.

Carteleira: proxectos que están por saír

Gaitafilmes foi a produtora da premiada ‘Dhogs’, de Andrés Goteira, que recibiu 26 premios nacionais e internacionais, entre eles 13 premios Mestre Mateo no ano 2017. No ano 2019, saíu ‘Limbo’, dirixida por Dani Viqueira, e en 2020, baixo a mesma dirección, ‘La Penumbra’.



Co selo Goteira



Ademais de ‘Dhogs’, Andrés Goteira dirixiu ‘Welcome to ma maison’, que sairá este ano, e está desenvolvendo e escribindo ‘Monstro’, ‘Sucio po estelar’ e ‘Señora Azul’.



Máis producións



Producións de Goteira a parte, Gaitafilmes tamén está desenvolvendo ‘O silencio herdado’ de Lucía Dapena. E en fase de preprodución atópanse ‘Verbena’, dirixida por Rafa de los Arcos e Adrián D. Bóveda, e ‘Madalenas’, de Félix Brixel. Esta curta rodarase cara finais de ano e terá como escenario Mestre e a Serra do Xistral.